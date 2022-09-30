Один погибший, пятеро раненых: власти рассказали о последствиях ракетного удара Искандерами по Днепру
Глава ОВА рассказал о последствиях атаки оккупантов на Днепр (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)
В результате ракетного удара войск РФ по Днепру в ночь на пятницу, 30 сентября, погиб один человек, еще пятеро ранены.
Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты для удара применили Искандеры.
В результате атаки повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.
Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, который повлек за собой удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены.
Спасатели с ночи работают на местах прилетов и выясняют масштабы разрушений.
Также в течение ночи оккупанты трижды обстреляли из Градов Никопольский район.
В Красногригорьевской громаде повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач.
В Никополе снаряды зацепили частные дома.
Жертв и раненых нет.