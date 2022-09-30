Один погибший, пятеро раненых: власти рассказали о последствиях ракетного удара Искандерами по Днепру

30 сентября, 08:06
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Глава ОВА рассказал о последствиях атаки оккупантов на Днепр (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Глава ОВА рассказал о последствиях атаки оккупантов на Днепр (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

В результате ракетного удара войск РФ по Днепру в ночь на пятницу, 30 сентября, погиб один человек, еще пятеро ранены.

Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, оккупанты для удара применили Искандеры.

В результате атаки повреждены несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.

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Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, который повлек за собой удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены.

Спасатели с ночи работают на местах прилетов и выясняют масштабы разрушений.

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Также в течение ночи оккупанты трижды обстреляли из Градов Никопольский район.

В Красногригорьевской громаде повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач.

В Никополе снаряды зацепили частные дома.

Жертв и раненых нет.

Ракетный террор России. Удары российской армии по гражданским объектам Украины с наибольшим количеством жертв - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Искандер Город Днепр Война России против Украины

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