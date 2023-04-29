«Молиться начал, как мог». Оккупанты признали точный удар артиллерии ВСУ по дислокации офицеров 58-й армии РФ — видео
Остатки здания, где дислоцировались российские офицеры, и куда ударила артиллерия ВСУ (Фото:Олег Марзоев / Телеграм)
Российские военные признали, что удар артиллерии ВСУ разрушил здание, где дислоцировались офицеры Владикавказского гарнизона 58-й армии.
Соответствующие видео вечером 28 апреля распространил российский пропагандист Олег Марзоев, не уточнив ни дату, ни локацию инцидента. Он утверждает, что удар был нанесен в 20 км «от линии боевого столкновения». Также пропагандист уверяет, что личный состав дислоцированных в месте «прилета» офицеров Владикавказского гарнизона 58-й армии ВС РФ якобы избежал потерь — мол, находился в подвальном бункере.
На видео, обнародованном Марзоевым, российские военные утверждают, что удар по их пункту дислокации якобы был нанесен тремя ракетами HIMARS (впрочем, эта информация известна лишь со слов оккупантов и остается непроверенной). Они признают точное попадание артиллерии ВСУ и демонстрируют, как ракеты пробили потолок и пол здания, а также рассказывают об уничтоженных ретрансляторах и другом оборудовании связи.
«Почувствовал порыв ветра, а затем вокруг полыхнуло, зашаталось, загромыхало […] Помню только, что молиться начал, как мог […] Здание административное, но крыша скатная, покрытая шифером. Шифер просто весь сдуло. Все заволокло дымом», — рассказал об ударе один из оккупантов.
Согласно их словам, две ракеты «взорвались между первым и вторым этажами, полностью в той части обрушив их, сложив бетонные перекрытия», а еще одна пробила бетонную плиту в подвал. При этом потерь якобы нет, утверждают российские военные.
Украинское командование пока не комментировало это событие. Впрочем, в утренней сводке Генштаба ВСУ от 29 апреля говорится, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 4 пункта управления, состав боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника.