Нетипичные действия. В ОК Юг рассказали об особенностях нового ночного удара РФ по Украине 25 мая, 08:35 Российский дрон в небе над Украиной (Фото:mvs.gov.ua)

Особенностью атаки России по Украине в четверг, 25 мая, было то, что враг пытался запускать дроны с других направлений, заявила начальница объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, в зоне ответственности ОК Юг сбиты четыре дрона.

«В нашей зоне ответственности также фигурировали эти опасные баражирующие снаряды, но опасность была обезврежена. По предварительным данным, над Одесщиной сбит один и над Николаевщиной еще три таких камикадзе», — сказала она в эфире телемарафона.

Видео дня

Гуменюк добавила, что особенностью этой атаки было то, что враг пытался запускать их по другим направлениям, которые раньше не использовал.

«Если мы привыкли, что они шли либо вдоль Черного моря, либо из акватории Азовского моря, то на этот раз пытались обойти через временно оккупированную территорию Запорожской области», — сказала она.

В ночь на четверг, 25 мая, в ряде областей Украины, включая западные, была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Часть дронов-камикадзе типа Shahed Россия направила в столицу, все цели в Киеве сбиты. Взрывы также слышали в Харькове.