Ночная атака дронов по Украине: есть попадание в жилой дом в Николаевской области, произошел пожар 3 мая, 08:49 В результате попадания дрона загорелась машина и летняя кухня (Фото:ГСЧС)

Один из беспилотников Shahed-131/136 попал в жилой дом в Николаевской области во время ночной атаки россиян поУкраине в ночь на среду, 3 мая.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram.

В результате попадания возник пожар частного домовладения на территории населенного пункта Куцурубской громады. Возгорание было оперативно ликвидировано.

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Спасатели уточнили, что вражеский дрон попал по селу Дмитровка, загорелся автомобиль и летняя кухня.

Пострадавших и погибших в результате атаки нет.

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Второй дрон-камикадзе, направленный по Николаевской области, был уничтожен силами обороны Украины.

В ночь на 3 мая Россия совершила третью за последние шесть дней воздушную массированную атаку. В нескольких регионах Украины раздались взрывы. Силы ПВО уничтожили 21 из 26 дронов-камикадзе. Власти Киева сообщили, что в районе столицы сбили все враждебные цели.

В Днепре беспилотник повредил админздание, в Кропивницком дроны-камикадзе попали в нефтебазу.