Удар РФ дронами-камикадзе по Киевской области: в полиции уточнили количество пострадавших и поврежденных домов 19 декабря, 13:11 РФ атаковала Киевскую область дронами-камикадзе (Фото:Andrii Nebytov/Telegram)

В результате атаки РФ дронами-камикадзе по Киевской области в ночь на понедельник, 19 декабря, пострадали три человека и повреждены девять частных домов.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в своем Telegram.

По его словам, правоохранители также обнаружили обломки трех сбитых вражеских беспилотников в двух районах области.

Видео дня

Продолжается фиксация последствий вражеской атаки.

В ночь на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

В Киевской области сообщалось о двух пострадавших. Также есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

В результате вражеского удара Обуховский, Вышгородский, Бучанский районы отключены от электроснабжения. Заживлена исключительно критическая инфраструктура.

Часть иранских дронов удалось сбить.

Киев выдержал несколько волн атак иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Оккупанты направили на Киев 23 беспилотника, 18 из них удалось сбить.

Один из беспилотников попал по объекту критической инфраструктуры, начался пожар. Обломки сбитых дронов повредили проезжую часть в Соломенском районе города, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.



