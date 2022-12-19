Удар РФ дронами-камикадзе по Киевской области: в полиции уточнили количество пострадавших и поврежденных домов

19 декабря, 13:11
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РФ атаковала Киевскую область дронами-камикадзе (Фото:Andrii Nebytov/Telegram)

РФ атаковала Киевскую область дронами-камикадзе (Фото:Andrii Nebytov/Telegram)

В результате атаки РФ дронами-камикадзе по Киевской области в ночь на понедельник, 19 декабря, пострадали три человека и повреждены девять частных домов.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в своем Telegram.

По его словам, правоохранители также обнаружили обломки трех сбитых вражеских беспилотников в двух районах области.

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Продолжается фиксация последствий вражеской атаки.

https://www.youtube.com/watch?v=2ppddsZ_v9Q&feature=emb_title

В ночь на 19 декабря РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область.

В Киевской области сообщалось о двух пострадавших. Также есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

В результате вражеского удара Обуховский, Вышгородский, Бучанский районы отключены от электроснабжения. Заживлена исключительно критическая инфраструктура.

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Часть иранских дронов удалось сбить.

Киев выдержал несколько волн атак иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Оккупанты направили на Киев 23 беспилотника, 18 из них удалось сбить.

Один из беспилотников попал по объекту критической инфраструктуры, начался пожар. Обломки сбитых дронов повредили проезжую часть в Соломенском районе города, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киевская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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