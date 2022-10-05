Атаки дронами-камикадзе: полиция просит сообщать о звуках, похожих на мопед или бензопилу
Последствия атаки дронами-камикадзе в Белой Церкви (Фото:Андрей Небитов/Facebook)
После атаки дронов-камикадзе на Белую Церковь украинцев призвали сообщать на линию 102 о подозрительных лицах, предметах и звуках, похожих на мопед или работу бензопилы.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.
«Перед взрывом в Белой Церкви многие слышали в небе звук, похожий на мопед или бензопилу. Так работает двигатель беспилотника-камикадзе. Дроны можно увидеть визуально, ведь иногда они улетают на низкой высоте», — отметил он.
Небитов также показал последствия ударов дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры в Белой Церкви.
«На месте происшествия — обломки построек, сломанные крыши, выбитые окна, сожженные огнем стены. Такое сознательное уничтожение инфраструктуры — это очередное преступление армии российской федерации против Украины», — резюмировал он.
В ночь на 5 октября вражеские дроны-камикадзе дважды атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.
Всего было зафиксировано шесть попаданий и шесть взрывов.
В результате ударов пострадали три здания инфраструктуры, пожар удалось ликвидировано.