Атаки дронами-камикадзе: полиция просит сообщать о звуках, похожих на мопед или бензопилу 5 октября, 16:07 Последствия атаки дронами-камикадзе в Белой Церкви (Фото:Андрей Небитов/Facebook)

После атаки дронов-камикадзе на Белую Церковь украинцев призвали сообщать на линию 102 о подозрительных лицах, предметах и звуках, похожих на мопед или работу бензопилы.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.

«Перед взрывом в Белой Церкви многие слышали в небе звук, похожий на мопед или бензопилу. Так работает двигатель беспилотника-камикадзе. Дроны можно увидеть визуально, ведь иногда они улетают на низкой высоте», — отметил он.

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Небитов также показал последствия ударов дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры в Белой Церкви.

«На месте происшествия — обломки построек, сломанные крыши, выбитые окна, сожженные огнем стены. Такое сознательное уничтожение инфраструктуры — это очередное преступление армии российской федерации против Украины», — резюмировал он.

В ночь на 5 октября вражеские дроны-камикадзе дважды атаковали Белую Церковь в Киевской области. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Всего было зафиксировано шесть попаданий и шесть взрывов.

Инфографика: НВ

В результате ударов пострадали три здания инфраструктуры, пожар удалось ликвидировано.



