Удар по критической инфраструктуре. В Воздушных силах ВСУ рассказали детали о новой атаке РФ по Украине 20 сентября, 09:33 Дым в небе после одного из ударов РФ (Фото:REUTERS/Stringer)

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя удар, который страна-агрессор РФ нанесла по Украине в ночь на среду, 20 сентября, заявил, что враг атаковал критическую инфраструктуру.

«Атакованы объекты критической инфраструктуры. К сожалению, имеем попадание по Кременчугскому НПЗ. Там работают соответствующие службы», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат добавил, что 17 дронов из 24 были сбиты, а это тоже высокий показатель.

По его словам, россияне фактически каждую ночь атакуют шахедами и в дальнейшем будут больше применять именно это вооружение.

В ночь на среду, 20 сентября, во многих регионах Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога. Россия снова атаковала Украину шахедами.

Шахеды попали в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, там вспыхнул пожар.