Россия атаковала Николаев дронами: повреждены дома, линии электропередач и трамвайные пути

Российские оккупационные войска поздно вечером 19 апреля атаковали Николаев дронами . В результате удара повреждены многоэтажка, несколько частных домов, автомобили, линии электропередач и трамвайные пути.

Об этом сообщили городской голова Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.



В результате удара шахида в Николаеве повреждены многоэтажка, несколько частных домов, автомобили, линии электропередач и трамвайные пути.

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Обошлось без пострадавших.