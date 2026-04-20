Россия атаковала Николаев дронами: повреждены дома, линии электропередач и трамвайные пути

20 апреля, 02:55
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ГСЧС (Фото: @dsns_telegram)

ГСЧС (Фото: @dsns_telegram)

Российские оккупационные войска поздно вечером 19 апреля атаковали Николаев дронами. В результате удара повреждены многоэтажка, несколько частных домов, автомобили, линии электропередач и трамвайные пути.

Об этом сообщили городской голова Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

В результате удара шахида в Николаеве повреждены многоэтажка, несколько частных домов, автомобили, линии электропередач и трамвайные пути.

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Обошлось без пострадавших.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Николаев Война России против Украины Николаевская область шахеды атака шахедов

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