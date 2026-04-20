Россия атаковала Николаев дронами: повреждены дома, линии электропередач и трамвайные пути
ГСЧС (Фото: @dsns_telegram)
Российские оккупационные войска поздно вечером 19 апреля атаковали Николаев дронами. В результате удара повреждены многоэтажка, несколько частных домов, автомобили, линии электропередач и трамвайные пути.
Об этом сообщили городской голова Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
В результате удара шахида в Николаеве повреждены многоэтажка, несколько частных домов, автомобили, линии электропередач и трамвайные пути.
Обошлось без пострадавших.