Россия ударила беспилотником по Павлограду: погиб шахтер ДТЭК, семеро раненых, среди них 10-летние девочки

В результате российского удара сгорела машина, повреждены несколько многоэтажных домов и магазин (Фото: Александр Ганжа /Telegram)

В Павлограде Днепропетровской области в результате удара российского беспилотника погиб человек, еще семеро получили ранения, среди них — двое детей.

Обновлено в 20:30. В ДТЭК сообщили, что в результате удара российского БПЛА погиб 41-летний шахтер ДТЭК Энерго Валентин Котелевский, который переехал из Лисичанска и работал горняком на вспомогательных работах на одной из шахт ДТЭК.

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Об атаке в понедельник, 26 октября, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

По его словам, две 10-летние девочки и 37-летняя женщина находятся в тяжёлом состоянии, им оказывается вся необходимая помощь.

В общей сложности госпитализированы пять человек.

В результате удара сгорела машина, повреждены несколько многоэтажных домов и магазин.

24 октября россияне нанесли удар беспилотником по Синельниковому в Днепропетровской области, в результате чего погибли три человека, а ещё как минимум восемь получили ранения.