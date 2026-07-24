Люди в киевском метро во время российской атаки 2 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

В ближайшие дни существует угроза удара страны-агрессора РФ с использованием баллистических ракет , заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини в пятницу, 24 июля.

«Угроза сохраняется, враг накопил определенное количество ракет и эти дни людям нужно максимально реагировать на сигналы тревоги, понимать, что баллистика — это очень быстро и опасно. Последствия, к сожалению, такие, как сегодня», — сказал Игнат.

Реклама

Он отметил, что в пятницу россияне атаковали Украину скоростной баллистикой с южного направления, а потом запустили ракеты Оникс по югу, которые не достигли целей. Удары были нанесены днем, и два попадания зафиксировали в Киевской области. Еще одну баллистическую ракету, выпущенную по Киевской области, силы ПВО перехватили.

Ранее мониторинговые каналы писали о повышенной угрозе баллистической атаки на Киев в ближайшие ночи.

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами. Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военный Валерий Боровик в эфире Апостроф TV заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка.

Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности.

По данным Офиса генпрокурора, в результате ракетного удара по Киевской области погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения разной степени тяжести. Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины), а также по ч. 3 ст. 367 УК Украины в связи с возможным ненадлежащим исполнением служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.