Удар баллистикой по выставке оружия под Киевом: главный организатор мероприятия задержан, ему объявили о подозрении

Главный организатор мероприятия задержан, сейчас он находится в больнице под конвоем (Фото: Офис генпрокурора)

В субботу, 25 июля, генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о задержании главного организатора выставки оружия под Киевом, по которой РФ нанесла удар баллистической ракетой , в результате чего сто человек получили ранения, а десять погибли.

Кравченко сообщил на своей странице в Telegram, что организатору объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Из-за незначительных повреждений он находится под конвоем в медицинском учреждении.

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По словам генпрокурора, были проведены неотложные обыски в офисе ассоциации и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к организации этого мероприятия.

Кравченко заявил, что отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех должностных лиц, обязанных реагировать на потенциальные риски.

Генпрокурор заявил, что проверяется деятельность соответствующих подразделений Нацполиции, СБУ, органов государственной власти, местного самоуправления и военного командования. В частности проверяют насколько надлежащим образом осуществлялся мониторинг ситуации с безопасностью, своевременно ли выявлялись и оценивались потенциальные угрозы, принимались ли предусмотренные законом меры реагирования и могли ли действия или бездействие ответственных должностных лиц повлиять на развитие событий.

Удар России по выставке оружия в Киевской области — что известно

Утром 24 июля российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400. Одну из ракет удалось перехватить Силам ПВО. Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военный Валерий Боровик в эфире Апостроф TV заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила оборонная выставка. Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности.

В результате атаки погибли 10 человек, еще около 100 пострадали.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат позже уточнил, что это был спортивный комплекс, а не полигон. В Генштабе ВСУ заявили, что объект не находился в сфере ответственности Сил обороны.