Удар РФ по Одессе: ракеты попали в дом культуры и школу, шесть человек ранены

19 июля, 03:11
Спасатели работают на месте российского удара по Одессе (Фото:Суспільне)

Спасатели работают на месте российского удара по Одессе (Фото:Суспільне)

Российские ракеты, которые оккупанты выпустили в ночь на 19 июля по Одессе, попали в дом культуры и школу.

Об этом сообщает Суспільне.

Издание опубликовало также фотографии последствий удара по городу.

Сообщается, что РФ использовала семь ракет Калибр — их выпустили из Черного моря, одну сбили силы ПВО.

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По обновленным данным, ранения получили шесть человек.

Ранее спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что российские оккупанты выпустили по области несколько ракет.

Заместитель начальника Одесской ОВА Алексей Мацулевич сообщил вначале о четырех раненных, в двух жилых домах начался пожар.

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https://www.youtube.com/watch?v=4_ELlrJ9310
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Одесса Война в Украине Война России против Украины

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