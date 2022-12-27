Украина вернула тела еще 42 погибших защитников

27 декабря, 14:58
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С начала полномасштабной войны РФ Украина вернула почти 900 тел павших героев (Фото:minre.gov.ua)

С начала полномасштабной войны РФ Украина вернула почти 900 тел павших героев (Фото:minre.gov.ua)

Во вторник, 27 декабря, Украина вернула домой тела еще 42 погибших украинских защитников.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции в Telegram.

Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко подчеркнул, что процесс возвращения павших героев сложный и длительный.

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«Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложен и длительный, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и чествования защитников. Вернем всех», — отметил он.

Уточняется, что с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть домой тела 869 украинских защитников.

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Украина продолжает возвращение своих погибших защитников в рамках обмена с РФ.

22 ноября домой вернули тела 33 погибших защитников, которые отдали свои жизни за страну в борьбе с российскими оккупантами.

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6 декабря удалось вернуть 49 павших героев.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Обмен пленными Война России против Украины Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

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