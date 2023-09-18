В Украину удалось вернуть еще двух детей с временно оккупированных территорий — Лубинец 18 сентября, 16:19 13-летний Кирилл и 4-летний Сергей (Фото:Омбудсман Лубінець Дмитро/Telegram)

В Украину удалось вернуть двух братьев с временно оккупированных территорий страны.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

«Недавно мы помогли вернуться еще двум детям из ВОТ», — пишет он.

Лубинец уточнил, что домой вернулись два брата: 13-летний Кирилл и 4-летний Сергей. Их мама обратилась к омбудсмену лично с просьбой помочь вывезти детей на подконтрольную территорию Украины.

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Омбудсмен добавил, что дети также посетили Центр защиты прав ребенка.

«Кирилл, находясь в Центре, нарисовал на доске флаг Украины и отметил, что очень любит свою страну. Такой патриотизм маленьких граждан вдохновляет», — пишет он.

Омбудсмен добавил, что в случае нарушения прав или прав ребенка украинцы могут обратиться в Офис омбудсмена.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс.

Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.