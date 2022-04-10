9 апреля удалось эвакуировать более 4500 человек
Завтра будет повторная попытка из Бердянска, Токмака и Энергодара (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)
В субботу, 9 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 4532 человека.
Об этом сообщает Офис президента.
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Гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье эвакуировались 3 425 человек. Из них 192 человека из Мариуполя.
Из городов Запорожской области – Пологов, Васильевки, Бердянска, Токмака, Мелитополя и Энергодара – выехали 3 233 человека.
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Удалось уволить захваченные автобусы и эвакуировать людей из города Мелитополя. В Запорожье было вывезено 529 местных жителей.
Автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара пришлось вернуть в Запорожье, потому что кафиры отказались пропустить их по предварительно согласованному маршруту. Завтра будет повторная попытка добраться до этих городов для эвакуации наших граждан.
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