9 апреля удалось эвакуировать более 4500 человек 10 апреля, 00:43 Цей матеріал також доступний українською Завтра будет повторная попытка из Бердянска, Токмака и Энергодара (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

В субботу, 9 апреля, гуманитарными коридорами удалось эвакуировать 4532 человека.

Об этом сообщает Офис президента.



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Гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье эвакуировались 3 425 человек. Из них 192 человека из Мариуполя.

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Из городов Запорожской области – Пологов, Васильевки, Бердянска, Токмака, Мелитополя и Энергодара – выехали 3 233 человека.

Удалось уволить захваченные автобусы и эвакуировать людей из города Мелитополя. В Запорожье было вывезено 529 местных жителей.

Автобусы для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара пришлось вернуть в Запорожье, потому что кафиры отказались пропустить их по предварительно согласованному маршруту. Завтра будет повторная попытка добраться до этих городов для эвакуации наших граждан.

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