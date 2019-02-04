Учиться надо. 12 самых известных частных школ Киева и стоимость обучения в них Сегодня, 21:10 1954 Цей матеріал також доступний українською Element5 Digital / Unsplash НВ опубликовало список 12 самых известных частных школ Киева Element5 Digital / Unsplash

Журнал Новое Время опубликовал список из 12 самых известных частных школ Киева и стоимости обучения в них.

Первые три строчки списка занимают Печерская ($24 тысячи в год), Британская ($21 тысяча в год) и Киевская ($21 тысяча в год) международные школы, а самой "дешевой" среди представленных двенадцати школ оказался Европейский коллегиум, стоимость годичного обучения в котором составляет $5 тысяч.

Места 4-11 этого списка по цене обучения распределились так: Лицей Гранд ($13 тысяч в год), Новопечерская школа (1-4-й классы - $13 тысяч в год; 5-11-й классы $11 тысяч в год), Международная школа Меридиан (украинские классы - $6 тысяч в год; английские классы - $10 тысяч в год), Александрийская гимназия ($10 тысяч в год), Святошинская гимназия ($9 тысяч в год), Международная французская школа ($7 тысяч в год), Специализированная школа Триумф ($6 тысяч в год), Школа Афины ($5 тысяч в год).