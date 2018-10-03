Учителя готовятся к забастовке. Что они потребуют

Во Всемирном банке считают, что повышение зарплаты педагогам преждевременно даже в 2023 году

Учителя готовят забастовку на 4 октября. Работники образования назвали требования, с которыми пойдут на акции протеста. Они против сокращения выплат за напряженность и престижность профессии, сообщил глава Профсоюза работников образования Киева Александр Яцунь. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Маленькая зарплата

Яцунь отметил, что дефицит образовательной субвенции в Киеве по состоянию на 1 сентября этого года составил 865 млн грн. Все столичные педагогические работники учреждений среднего образования недополучат с сентября по декабрь этого года надбавку за престижность.

Молодые специалисты должны получать 500 долларов

Он отметил, что в Киеве она составляла 30%, а сейчас осталось только 5%. Кроме того, полностью исчезает надбавка за напряженность труда, которая составляла 20%.

Это означает, что с 1 сентября молодые учителя и воспитатели недополучат 1,5 тыс. грн к своей зарплате, а учителя высшей категории - 2 тыс. грн. Кроме того, столичные педагоги требуют выполнения 61 статьи нового Закона об образовании уже с 1 января следующего года, а не с 2023 года, как запланировано.

Согласно этому пункту документа, учителя должны получать 900 долларов, а молодые специалисты - 500 долларов. Зато средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет 6 тыс. грн, а молодые учителя и воспитатели получают лишь 4 тыс.

Рекомендация Всемирного банка

Представительство Всемирного банка в Украине утверждает, что повышение зарплаты для всех педагогов, согласно статье 61, преждевременно даже в 2023 году. По их мнению, надо повышать выплаты, когда состоится вся реформа образования.

Государственная аудиторская служба проверит, как власть на местах использует заложенные на образование деньги

Чтобы повысить зарплаты учителям уже в следующем году, как этого требуют педагоги, из бюджета-2019 надо выделить около 110 млрд грн, заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

По ее словам, это невозможно, поскольку это была бы очень значительная часть всего образовательного бюджета страны.

Она также отметила, что в следующем году все педагогические работники получат повышение зарплаты на 9%.

Гриневич добавила, что премьер-министр Владимир Гройсман поручил Государственной аудиторской службе, чтобы она проверила, не задерживает ли власть на местах зарплаты учителям и как она использует деньги, заложенные на образование.

Сообщество работников образования уже два десятка лет борется за то, чтобы принцип начисления зарплат для педагогов были изменен, отметила глава профсоюза работников образования Подольского района города Киева Галина Ткач. По ее словам, необходимо создать сетку окладов, увеличить их и отказаться от надбавок, которыми можно манипулировать.