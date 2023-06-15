В Киеве учителей заставляют дежурить в укрытиях ночью. Образовательный омбудсмен отреагировал 15 июня, 15:41 Укрытие в одной из школ Киева (Фото:vechirniy.kyiv.ua)

В Киеве учителей заставляют дежурить в укрытиях ночью, чтобы наладить их круглосуточную работу после инцидента с гибелью людей во время атаки РФ на украинскую столицу в ночь на 1 июня.

Как сообщил нардеп Роман Грищук, такое распоряжение поступило от Департамента образования. При этом, учителям не доплачивают за ночные дежурства.

«Это верно. Укрытия в школах не во время образовательного процесса должны быть доступны всем. Но! Заставлять дежурить в школах учителей — это прямой рабский труд. Учителям за это не платят дополнительно», — написал он в своем Facebook.

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Грищук добавил, что вынуждать директоров и учителей дежурить в укрытиях — это использование их служебного положения.

«Возьмите на дополнительную ставку сторожа, привлеките ДФТГ к ночным дежурствам или используйте Муниципальный караул. Учителя должны преподавать, а не закрывать управленческие ошибки руководства Киева», — резюмировал он.

На ситуацию уже отреагировал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

В своем Facebook он написал, что во время действия режима военного положения определенные права граждан могут быть ограничены в соответствии с Конституцией и действующим законодательством.

При этом омбудсмен подчеркнул, что важно, чтобы законные ограничения прав граждан, обусловленные условиями военного положения, происходили строго в правовом пространстве и с неукоснительным соблюдением действующего законодательства.

По словам Горбачева, для обслуживания и эксплуатации укрытий учредители учебных заведений должны создать формирование гражданской защиты и назначить ответственных лиц.

При этом, при нынешнем законодательства, в учебных заведениях сформировать такое подразделение невозможно, так как так нет необходимых условий и техники.

Образовательный омбудсмен подчеркнул, что даже в случае создания такого подразделения гражданской защиты работники назначаются на добровольной основе, то есть определенная деятельность возможна только с согласия работника.

Есть также определенный перечень лиц, которые могут быть привлечены к гражданской защите. При этом, с каждым таким сотрудником заключается трудовой контракт.

«В то же время во время военного положения работодатель имеет право перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия. То есть не добавить к работе педагога еще и дежурство в укрытии, а именно перевести на работу с оплатой труда за проделанную работу не ниже средней заработной платы по предыдущей работе. Перевод должен быть оформлен соответствующими документами», — добавил Горбачев.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты атакуют Киев ракетами и дронами-камикадзе. В начале мая текущего года противник наносит удары по украинской столице практически каждую ночь, применяя в том числе баллистические ракеты. Силы ПВО сбивают практически все вражеские цели, однако обломки ракет и ударных беспилотников попадают по объектам гражданской инфраструктуры. В ряде случаев есть жертвы и разрушения.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека.

Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто. В полиции позже подтвердили, что двери в укрытие были закрыты.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине.

Укрытия также должны работать круглосуточно для населения.