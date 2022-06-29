Россияне хотят отправить учителей из Крыма на работу в оккупированные города Украины — активисты
Школа (иллюстративное фото) (Фото:Ivan Aleksic via Unsplash)
Во временно оккупированном Крыму составляют списки учителей, которых могут отправить на другие захваченные россиянами территории Украины. В частности, в Херсонскую и Запорожскую области.
Об этом сообщил аналитик общественной организации Крым SOS Евгений Ярошенко.
По его словам, директора крымских школ должны составить списки педагогов до 1 июля.
«Вероятно, их потом планируют отправить на работу в школы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Отдельно просят отметить кандидатов на должности директоров школ», — заявил Ярошенко.
По данным источников организации, сотрудники оккупационного «управления образования» Симферопольского района запросили у администрации школ информацию о педагогах, готовых работать в школах на оккупированных территориях южных областей Украины.
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