Россияне хотят отправить учителей из Крыма на работу в оккупированные города Украины — активисты 29 июня, 20:54 Школа (иллюстративное фото) (Фото:Ivan Aleksic via Unsplash)

Во временно оккупированном Крыму составляют списки учителей, которых могут отправить на другие захваченные россиянами территории Украины. В частности, в Херсонскую и Запорожскую области.

Об этом сообщил аналитик общественной организации Крым SOS Евгений Ярошенко.

По его словам, директора крымских школ должны составить списки педагогов до 1 июля.

«Вероятно, их потом планируют отправить на работу в школы на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Отдельно просят отметить кандидатов на должности директоров школ», — заявил Ярошенко.

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По данным источников организации, сотрудники оккупационного «управления образования» Симферопольского района запросили у администрации школ информацию о педагогах, готовых работать в школах на оккупированных территориях южных областей Украины.

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