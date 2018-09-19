Ученый-религиовед Козловский рассказал, что будет с храмами УПЦ МП после предоставления Украине автокефалии

Козловский: Каждая община будет сама решать, войти ли ей в новообразованную церковь или остаться в Московском патриархате, и распоряжаться своим имуществом

Украинский ученый-религиовед и общественный деятель Игорь Козловский, освобожденный из плена российских боевиков 27 декабря 2017 года, рассказал в эфире Радио НВ, что произойдет с церквями и другим имуществом Украинской православной церкви Московского патриархата после предоставления Украинской православной церкви автокефалии.

Козловский подчеркнул, что, так как все религиозные организации в Украине равноправны, каждая община будет самостоятельно решать, оставаться ли ей в подчинении у Московского патриархата после получения автокефалии Украиной. Соответственно, храмы и другое имущество, находящееся в собственности этих общин, в их собственности и останутся.

"Если верующие находятся в Московском патриархате, они будут пользоваться теми же правами. То есть, они не должны бояться. Государство стоит на том, что необходимо выполнять Конституцию, и Закон о свободе совести и религиозных организаций, который действует в Украине. Каждая община будет сама решать, войти ли ей в новообразованную церковь или остаться в Московском патриархате. А так как они владеют этим имуществом, они им, собственно, будут распоряжаться, никто у них забирать его не будет", - заверил он. По словам ученого, если мнения в общине разделяться, решение будет приниматься, в соответствии с уставом, либо простым большинством, либо двумя третями членов общины. Если все-таки будут возникать споры, их будет решать суд.

В то же время, Московский патриархат попытается повлиять на ситуацию и уже звучат заявления о возможном насилии.

"Уже были заявления, что заберут лавры, заберут имущество, прольются реки крови, как бы подготавливая к возможным таким действиям", - напомнил ученый.

По его мнению, Украине уже сейчас необходимо заниматься профилактикой возможных конфликтов и провокаций подконтрольных Москве радикальных групп.

Ранее митрополит Русской православной церкви Иларион (Алфеев) заявил в эфире российского телеканала RT, что предоставление украинской церкви автокефалии может привести к кровопролитию.