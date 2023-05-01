Бои в городских условиях: Наев показал тактическую подготовку защитников Украины 1 мая, 22:04 Тактическая подготовка украинских военнослужащих (Фото:Сергій Наєв / Telegram)

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, как проходит тактическая подготовка защитников Украины.

У себя в Telegram-канале Наев отметил, что условия современной войны и боев в Бахмуте требуют от защитников умения вести боевые действия, уничтожать вражеские ДРГ и бороться с воздушным десантом врага в урбанизированной местности.



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«Штурмовать противника в урбанизированной местности достаточно сложно. Каждый угол или перекресток могут скрывать в себе опасность. Во время тактической подготовки военнослужащие тренируются обнаруживать вражеские позиции, определять наблюдательные посты, огневые точки, месторасположение личного состава», — написал он.

Генерал добавил, что украинские бойцы учатся, как правильно подходить к зданию, входить внутрь, зачищать комнаты и нарезать углы в условном населенном пункте. Также защитники тренируются эвакуировать раненого с линии огня и оказывать домедицинскую помощь.

Ранее командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на некоторых участках в Бахмуте защитники Украины провели успешные контратаки и заставили оккупантов оставить некоторые позиции.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Бахмуте идут тяжелые бои в городской застройке. Бахмут и Марьинка остаются в эпицентре боевых действий.

