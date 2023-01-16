Авиационные учения РФ и Беларуси: в ВСУ объяснили, есть ли угроза для Украины 16 января, 14:16 Россия перебросила в Беларусь свою военную авиацию якобы для участия в совместных учениях (Фото:Alex Beltyukov/Reuters)

В Воздушных Силах Украины считают, что совместные авиационные учения России и Беларуси пока не представляют угроз: украинские военные следят за ситуацией, а аэродромы под наблюдением разведки.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Мы будем наблюдать за этими учениями. Аэродромы, которые противник использует на территории Беларуси, под пристальным наблюдением наших разведок», — отметил он.

Видео дня

Игнат добавил, что украинские военные продолжат защищать границу и воздушное пространство.

По его словам, военные учения — это постоянный процесс в «военном организме». Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что Украина также проводит учебный процесс, чтобы затем задействовать новые подготовленные кадры для борьбы с врагом.

Авиаучения группировки войск РФ и Беларуси должны пройти с 16 января по 1 февраля.

В Киевской городской военной администрации отмечали, что повторное нападение на Киев со стороны Беларуси может произойти в будущем, но эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу для столицы.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

Перед этим в Генштабе ВСУ также заявляли, что на этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.