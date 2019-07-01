В Украине стартуют масштабные учения Си Бриз-2019 Сегодня, 09:51 389 Цей матеріал також доступний українською МО Учения проходят ежегодно МО

В понедельник, 1 июля, в Украине стартуют масштабные украинско-американские учения Си Бриз-2019.

Учения традиционно пройдут на земле, в воде, под водой и в воздухе. Военные анонсируют уникальный формат проведения подготовки.

В морской компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим «свободной игры». Внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Новацией нынешних учений станет отработка речного элемента.

Многонациональная группа кораблей отработает стрельбы из всего имеющегося вооружения, передачу грузов, поиск и спасение человека за бортом, проведение обзорных операций.

В них примут участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии.

Всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны, вертолеты и 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Госпогранслужбы.

Напомним, военные учения Си Бриз проводятся ежегодно. В 2018 году маневры состоялись в Одесской, Николаевской области и в северо-западной части Черного моря. В учениях приняли участие 19 стран-членов НАТО и союзников.