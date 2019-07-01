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В Украине стартуют масштабные учения Си Бриз-2019

Сегодня, 09:51
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МО

Учения проходят ежегодно

В понедельник, 1 июля, в Украине стартуют масштабные украинско-американские учения Си Бриз-2019.

Учения традиционно пройдут на земле, в воде, под водой и в воздухе. Военные анонсируют уникальный формат проведения подготовки.

В морской компоненте запланированы артиллерийские стрельбы и много упражнений, суть которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим «свободной игры». Внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений.

Новацией нынешних учений станет отработка речного элемента.

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Многонациональная группа кораблей отработает стрельбы из всего имеющегося вооружения, передачу грузов, поиск и спасение человека за бортом, проведение обзорных операций.

В них примут участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии.

Всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава, из которых 10 единиц корабельно-катерного состава Морской охраны, вертолеты и 2 самолета пограничной авиации и около 200 человек персонала Госпогранслужбы.

Напомним, военные учения Си Бриз проводятся ежегодно. В 2018 году маневры состоялись в Одесской, Николаевской области и в северо-западной части Черного моря. В учениях приняли участие 19 стран-членов НАТО и союзников.

Теги:   Госпогранслужба Украины Минобороны Украины Военные учения Си Бриз-2019

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