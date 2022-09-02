Почти все ученики в школах Мелитополя будут учиться по украинской программе — мэр

2 сентября, 05:02
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Ученики из Мелитополя будут учиться по украинской программе (Фото:depositphotos/halfpoint)

Ученики из Мелитополя будут учиться по украинской программе (Фото:depositphotos/halfpoint)

По украинской программе в школах временно захваченного Мелитополя продолжат обучение в онлайн-режиме 14 тысяч детей. Это всего на 10% меньше учащихся, чем в прошлом году.

Об этом в эфире национального марафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Укринформ.

«Украинские власти будут организованно проводить обучение онлайн. 900 учеников ушли в первый класс, это всего на 20-30% меньше, чем в прошлом. Речь об онлайн-обучении в школах Мелитополя. 14 тысяч школьников продолжат обучение в мелитопольских школах по украинской программе. Всего на 10% меньше учащихся, чем в прошлом году», - сказал он.

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По словам Федорова, 60% мелитопольских педагогов выехали на подконтрольную территорию Украины и будут продолжать учить детей. Большинство учителей отказались работать с оккупантами, только 10% сотрудников отдела образования стали коллаборантами, и это в основном технические работники.

"Именно поэтому враг завез в Мелитополь более 500 учителей из РФ. Они хотят зомбировать наших детей: каждое утро дети должны петь гимн России», – рассказал Федоров.

Мэр также напомнил, что мелитопольцам, которые не хотят, чтобы их дети учились по программам РФ, захватчики угрожают штрафами и лишением родительских прав.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Школа Мелитополь 1 сентября Война в Украине День знаний Мелитопольская ЗОШ № 15 Война России против Украины

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