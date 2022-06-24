Кабмин рекомендовал школам начать очное обучение 1 сентября, университетам — с середины августа 24 июня, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Правительство рекомендует начать обучение в школах 1 сентября офлайн (иллюстративное фото) (Фото:lil_foot_ / Pixabay)

Кабинет министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу, 24 июня, сообщает пресс-служба Кабмина.



«Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложный, потому что связан с безопасностью наших детей. Безопасностная ситуация в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очному обучению невозможно, а потому там продолжится онлайн-формат. Равно как и на оккупированных территориях», — сказал глава правительства.



Видео дня

Шмыгаль добавил, что детские сады, школы и университеты на неприфронтовых территориях должны работать, и Кабмин сделает все, чтобы это «произошло в безопасных условиях».

По словам премьера, местные власти должны проработать организационный процесс очной и смешанной формы обучения. Профильным министерствам и ВГА поручили обеспечить доставку детей в школу и безопасность в учебных заведениях. Органам местного самоуправления поручили:

организовать регулярные учения по эвакуации учеников в укрытия и уроки безопасности;

визуализировать путь к безопасным местам во всех учебных заведениях;

обеспечить все условия для пребывания и учебы в укрытиях;

обеспечить, чтобы во всех учебных заведениях были тревожные кнопки на случай чрезвычайной ситуации.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в новом учебном году занятия в школах будут проходить в офлайн-режиме, а во время воздушных тревог уроки будут проводиться в укрытиях.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.

Какая затяжная война? Она уже идет 9 лет. Мы должны побеждать быстрее – Анна Гопко https://www.youtube.com/embed/E3ld9_d0pCk

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.