К обучению в очном формате готовы треть украинских школ — МВД

4 августа, 01:21
Формат обучения в школе будут выбирать родители (Фото:Taylor Wilcox/Unsplash)

Формат обучения в школе будут выбирать родители (Фото:Taylor Wilcox/Unsplash)

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что порядка 30% украинских школ в данный момент готовы к обучению в очном формате.

«Мы закрепили за каждой школой ответственного спасателя в регионе. Это будет не один спасатель на несколько школ, а конкретное лицо — конкретная фамилия, которая должна отвечать за то, как готова или не готова школа к новому учебному году. Собственно, по нашим оценкам, уже подходит к 30% готовности школ по всей Украине», — сообщил министр в эфире телемарафона.

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Он отметил, что наиболее большое количество онлайн-обучения будет проходить в регионах, где ведутся активные боевые действия. В то же время, в западных областях школы готовятся также к приему детей, которые выехали с временно оккупированных территорий.

«Более того, мы там имеем большое количество ВПЛ, среди которых много детей, которые пойдут в школу. Поэтому там как раз идет подготовка по готовности укрытия в школах. Это могут быть оснащены подвалы, или первые этажи школ, но при условии их правильного оснащения. ГСЧС уже давно дали рекомендации, конкретные схемы и примеры, как это должно выглядеть. Сегодня органы самоуправления работают над тем, чтобы это можно было обеспечить», — заявил Монастырский.

Он отметил, что более детально количество школ с очным обучением будет известно к 24 августа — ко Дню независимости.

https://www.youtube.com/watch?v=K_XeeKP0XXo
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Школа Школы Обучение Война в Украине Денис Монастырский Война России против Украины

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