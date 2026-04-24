Летние каникулы 2026: когда в школах Украины завершится учебный год

Даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных школах (Фото: Суспільне)

В Украине учебный год официально завершится 30 июня 2026 года, но каждая школа самостоятельно устанавливает даты летних каникул.

Согласно постановлению Кабинета министров, учебный год начался 1 сентября 2025 года и должен завершиться 30 июня 2026 года.

Однако в Министерстве образования и науки Украины отмечали, что 30 июня — это предельная дата завершения учебного года, а не обязательная.

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Там отметили, что дату завершения учебных занятий и начала летних каникул определяет педагогический совет каждой отдельной школы.

Педагогический совет при принятии решения должен учитывать учебную нагрузку, ситуацию с безопасностью в регионе, потребности и состояние учеников, а также готовность учителей.

Поэтому даты завершения обучения, проведения последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться в разных школах.

То есть занятия в июне не являются обязательными. Школы имеют право:

завершить учебный год в мае;

продолжить обучение в июне;

организовать в июне консультации, индивидуальные занятия, проектные дни или учебные экскурсии для преодоления образовательных потерь.

Закон предусматривает, что общая продолжительность каникул в течение учебного года должна быть не менее 30 календарных дней. Кабмин рекомендовал такой график каникул:

осенние — с 27 октября по 02 ноября 2025 года;

зимние — с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

весенние — с 23 марта по 29 марта 2026 года;

летние — с 01 июня и до начала нового учебного года.

Однако большинство школ Украины будут придерживаться стандартного календаря, при котором 1 июня — это фактическое начало летних каникул, а 30 июня — юридическая дата завершения учебного года.