Учеба с 1 сентября будет в трех форматах — Минобразования

12 августа, 01:06
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Бомбоубежище в одной из киевских школ (Фото:КГГА)

Бомбоубежище в одной из киевских школ (Фото:КГГА)

Учебный процесс в новом учебном году будет в трех форматах: очном, дистанционном и смешанном. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки в пятницу, 11 августа.

В ведомстве заявили, что до начала учебного года 1 сентября все ОВА должны определиться с формами обучения для своего региона с учетом безопасностной ситуации.

По данным Минобразования, с февраля 2022 года в детских садах оборудовали 67% укрытий, в школах — 75%, в профтехах и вузах — 85%. Сейчас работает 60 цифровых образовательных центров, где дети могут проводить свободное время, учиться или общаться друг с другом, до конца 2023 года хотят открыть еще 100 таких центров.

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Ведомство разработало предложения для детей дошкольного возраста:

  • возможность перевестись на места в садиках, которые заняты де-юре, но физически не используются;
  • готовые проекты типовых укрытий;
  • моделирование новой сети (очных, смешанных и дистанционных учебных заведений) в областях.

В Минобразования также рассказали, как можно вернуть очное обучение в школах:

  • создать условия для «временного перевода» из одной школы, где пока нет укрытия, в другую школу с укрытием — с сохранением места;
  • закупка автобусов для детей;
  • обустройство укрытий и бомбоубежищ.

Для детей за границей министерство готовит такие изменения:

  • новая образовательная программа в украинской школе (изучение только украинского компонента, чтобы избежать двойной нагрузки, но сохранить связь с Украиной — 6−8 часов в неделю);
  • упрощенная система перезачисления остальных предметов;
  • специальная учебная программа Global Ukraine;
  • новая форма обучения детей за границей — в отдельных дистанционных школах в каждой области, уменьшение нагрузки учителей и классов там, где обучение может быть очным или в смешанном формате.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что образовательный процесс в Украине начнется с 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Школа Минобразования Школы Министерство образования Детский сад Учебный год 1 сентября Школьники Дистанционное обучение Война России против Украины

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