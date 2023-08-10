«Безопасность детей — неизменный курс работы». Клименко рассказал о подготовке к новому учебному году 10 августа, 18:56 Школа (Фото:Image by Katrina_S from Pixabay)

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в вопросе подготовки к новому учебному году основой является безопасность детей.

Об этом Клименко сообщил в Telegram.

Он рассказал, что 10 августа обсудил тему образования с министром образования и науки Оксеном Лисовым, заместителем руководителя Офиса президента Алексеем Кулебой и руководителями ОВА.

Видео дня

«Безопасность детей — неизменный курс работы МВД в этом вопросе», — отметил Клименко.

По его словам, ГСЧС вместе с полицией постоянно проводят комиссионные обследования укрытий, среди которых и те, что находятся на территории учебных заведений.

Глава МВД отметил, что сначала надо учитывать ситуацию с безопасностью в каждой отдельной общине.

«Поэтому мы обобщаем эти данные и передадим рекомендации коллегам из МОН», — подчеркнул Клименко.

Кроме того, он подчеркнул, что МВД продолжает реализацию собственных проектов, направленных на формирование безопасной образовательной среды.

Среди проектов:

подготовка специалистов по безопасности;

расширение сети классов безопасности, которых в Украине уже создано почти 1500;

внедрение паспорта безопасности каждого учебного заведения;

усиление мер безопасности в учебных заведениях ( охрана, сигнализация, видеонаблюдение и т. д. ).

Клименко добавил, что МВД работает над тем, чтобы начатые проекты стали полноценными изменениями, которые будут приносить результат. Поскольку в министерстве уверены, что образование должно быть не только качественным, но и безопасным.

9 сентября глава Минобразования Оксен Лисовой рассказал, что Министерство образования и науки работает над тем, чтобы школьники и студенты вернулись к очному обучению в новом учебном году, но для этого должны быть безопасные условия.