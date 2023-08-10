«Безопасность детей — неизменный курс работы». Клименко рассказал о подготовке к новому учебному году
Школа (Фото:Image by Katrina_S from Pixabay)
Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в вопросе подготовки к новому учебному году основой является безопасность детей.
Об этом Клименко сообщил в Telegram.
Он рассказал, что 10 августа обсудил тему образования с министром образования и науки Оксеном Лисовым, заместителем руководителя Офиса президента Алексеем Кулебой и руководителями ОВА.
«Безопасность детей — неизменный курс работы МВД в этом вопросе», — отметил Клименко.
По его словам, ГСЧС вместе с полицией постоянно проводят комиссионные обследования укрытий, среди которых и те, что находятся на территории учебных заведений.
Глава МВД отметил, что сначала надо учитывать ситуацию с безопасностью в каждой отдельной общине.
«Поэтому мы обобщаем эти данные и передадим рекомендации коллегам из МОН», — подчеркнул Клименко.
Кроме того, он подчеркнул, что МВД продолжает реализацию собственных проектов, направленных на формирование безопасной образовательной среды.
Среди проектов:
- подготовка специалистов по безопасности;
- расширение сети классов безопасности, которых в Украине уже создано почти 1500;
- внедрение паспорта безопасности каждого учебного заведения;
- усиление мер безопасности в учебных заведениях (охрана, сигнализация, видеонаблюдение
и т. д.).
Клименко добавил, что МВД работает над тем, чтобы начатые проекты стали полноценными изменениями, которые будут приносить результат. Поскольку в министерстве уверены, что образование должно быть не только качественным, но и безопасным.
9 сентября глава Минобразования Оксен Лисовой рассказал, что Министерство образования и науки работает над тем, чтобы школьники и студенты вернулись к очному обучению в новом учебном году, но для этого должны быть безопасные условия.