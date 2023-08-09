Минобразования готовится вернуть школьников и студентов к очному обучению с 1 сентября, но на первом месте безопасность — Лисовый 9 августа, 16:51 Оксен Лисовый (Фото:Оксен Лісовий / Facebook)

Министерство образования и науки работает над тем, чтобы школьники и студенты вернулись к очному обучению в новом учебном году, но для этого должны быть безопасностные условия. Об этом заявил глава Минобразования Оксен Лисовый в эфире Сніданок з 1+1 в среду, 9 августа.

«Три года [обучение продолжается] онлайн. Есть ученики, которые пришли в первый класс и ни разу не были в школе. Подростки, которые важнейший для себя этап, особенно в психосоциальном развитии, прожили без сообщества. Естественно, эти психосоциальные навыки не развивались — не было первой любви, дружбы, приобретения важных для взрослой жизни знаний и soft skills», — сказал он.



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Министр отметил, что очень многие хотят вернуться к очному обучению, и задача Минобразования — «обеспечить тем, кто готов и хочет, все возможности для этого».

«Но безопасностные условия превыше всего», — добавил Лисовый.

Глава Минобразования также рассказал, что его ведомство сейчас работает над трансформацией дошкольного образования — открывает частной инициативе доступ к организации дошкольных учебных заведений, открывает быстрое обучение профессии воспитателя и работает над изменением социального статуса воспитателя (повышением зарплаты). Также МОН восстанавливает проект Новая украинская школа и работает над восстановлением субвенции на базовую школу, в старшей школе — готовит возможность перехода школьников после девятого класса в академические лицеи или профессиональные колледжи, готовят трансформацию профтехобразования и высшего образования и науки.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что образовательный процесс в Украине начнется с 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года.