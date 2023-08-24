Новые разъяснения МОН по обучению с 1 сентября: основные изменения 24 августа, 05:05 Новые разъяснения МОН по обучению с 1 сентября: основные изменения (Фото:ArturVerkhovetskiy/depositphotos)

На основе информации, опубликованной Министерством образования и науки Украины, будет внедрена практика, при которой педагогические советы независимо будут определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, а также организационные аспекты учебного процесса.

Учебный год 2023/24 начнется 1 сентября. Планирование формата учебного процесса на новый учебный год отдается в компетенцию областных военных администраций и управлений образования, которые основаны соответствующими учреждениями.

Видео дня

Основные аспекты организации обучения в школах

Организация структуры и продолжительности занятий в новом учебном году будет выполняться с учетом загрузки учебного плана, возрастных особенностей учащихся, их физического, психического и интеллектуального развития, а также региональных особенностей и других аспектов.

Важно заметить, что выбранная форма обучения может подлежать изменениям в течение учебного года в зависимости от обстоятельств с безопасностью в конкретном населенном пункте. В случае, если родители не согласны с выбранной формой обучения в общеобразовательной школе, они могут выбрать другой вариант для своего ребенка, такой как дистанционное обучение, обучение на дому или экстернат.

В каких случаях обучение будет происходить в форме очного образования

Организация учебного процесса в форме очного образования предполагается в следующих ситуациях:

При условии соблюдения расчетной вместимости сооружений гражданской защиты, пригодных для предоставления убежища участникам образовательного процесса.

В случаях, когда имеющиеся ресурсы сооружений недостаточны для обеспечения обучения всех учащихся, педагогических работников и т. д. , возможна посменная организация учебного процесса, которая может предусматривать изменение режима в течение дня, недели, месяца или семестра.

Параллельно с этим, предполагается возможность осуществления смешанной формы обучения. В то же время рекомендуется обеспечивать проведение очного образования для младших школьников. Министерство также напоминает, что в случае срабатывания воздушной тревоги, учебный процесс должен быть приостановлен, а все участники образовательного процесса должны сразу перейти к местам укрытия и находиться там до отмены тревоги.

Министр образования, Оксен Лисовой, подчеркивает, что если ученики или ученицы вследствие ночных воздушных тревог чувствуют усталость, их не следует беспокоить с переходом к учебным занятиям. Также было отмечено, что следует предоставлять возможность ученикам восстановить пропущенные самостоятельные или контрольные работы: «Это вопрос не столько академической успеваемости и правил, сколько ментального здоровья — и школьников, и педагогов», — прокомментировал Лисовой в своем Facebook.