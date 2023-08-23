За партами, дома и… в метро. Как украинские дети будут учиться в 2023—2024 году, готовы ли укрытия в школах и когда будут каникулы 23 августа, 18:36 Сюжет Учебный класс в убежище (Фото:Суспільне)

Во второй раз начало занятий в школах Украины приходится на военное время. Необходимость давать детям знания переплетена с опасениями за их безопасность. По данным Министерства образования и науки, в прошлом году почти в трех четвертях учебных заведений были укрытия, куда школьники и учителя могли спуститься во время тревоги, в новом учебном году этот процент должен быть больше. В то же время в прифронтовых регионах об офлайн-обучении пока речь не идет.



NV рассказывает, что известно о подготовке к учебному году 2023−2024 и об особенностях работы школ в крупнейших городах Украины.

Начинаем 1 сентября

Летом 2022 года Верховная Рада приостановила действие положений ряда законов относительно всеобщего среднего образования. В частности, во время действия военного положения может быть изменена продолжительность учебного года, дата его начала и окончания. Таким образом учебный год не обязательно должен начинаться 1 сентября и длиться 175 дней, как было в мирные годы.

Видео дня

Тем не менее, в постановлении Кабинета министров от 28 июля 2023 года сказано, что для учреждений общего среднего образования продолжительность будущего учебного года определена с 1 сентября 2023-го до 28 июня 2024-го. При этом организацию начала обучения должны обеспечить областные военные администрации и директора школ — в зависимости от ситуации с безопасностью в каждой области.

Три формы образовательного процесса

Единой схемы школьного обучения в Украине снова, как и в прошлом году, не будет. В письме министра образования Оксена Лисового, адресованном руководителям областных и Киевской городской военных администраций, указано, что образовательный процесс может быть организован по очной, дистанционной формам обучения или их сочетанию (смешанный режим).

очный режим, то есть привычное офлайн-обучение ( классы, парты), вводится только в пределах расчетной вместимости сооружений гражданской защиты, которые могут быть использованы для укрытия участников образовательного процесса в случае включения сигнала Воздушная тревога . Если укрытия слишком малы, предусмотрено посменное обучение;

классы, парты), вводится только в пределах расчетной вместимости сооружений гражданской защиты, которые могут быть использованы для укрытия участников образовательного процесса в случае включения сигнала . Если укрытия слишком малы, предусмотрено посменное обучение; смешанный режим — это когда практические или лабораторные занятия будут проводить очно, а лекционные — онлайн. При этом, отмечают в МОН, в начальной школе предпочтителен именно очный режим;

дистанционный режим — обучение онлайн.



До 1 сентября все ОВА и учредители школ должны определиться с формами обучения в своих регионах.

«Как министр и как отец прекрасно понимаю, что три года дистанционного обучения для детей — это сложно и это существенно влияет на качество образования. Поэтому сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы все желающие вернуться к очному обучению имели такую возможность. Но с учетом всех аспектов безопасности», — написал Лисовой в Facebook.

Педагоги обещают, что подход к организации уроков будет максимально гибкий и может меняться в течение года.

Если родители не согласны с очным форматом, они могут выбрать другой для своего ребенка — дистанционный, семейный (домашний) или экстернат.

А что с укрытиями

Наличие защитного сооружения — обязательное условие для занятий в офлайн-режиме. Премьер-министр Денис Шмыгаль 11 августа привел такие данные: в Украине в 68% образовательных учреждений есть укрытия разного типа, что позволяет разместить там 4,7 миллиона учеников и учителей. Этого, по словам руководителя правительства, недостаточно, местные власти должны активнее строить укрытия в школах, деньги были выделены еще в апреле.

«Наибольшая потребность в укрытиях в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях. Эти регионы в зоне риска из-за российских обстрелов. Нужно завершать там работы как можно скорее», — сказал Шмыгаль на заседании Кабмина.

Если говорить о реальном прогнозе, сколько детей смогут сесть за парты в этом году, то стоит вспомнить, как завершился прошлый год, отметил в эфире телемарафона заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив.

«В прошлом учебном году у нас фактически 75% школ имели укрытия, которые позволяли там находиться более чем половине учеников. Мы понимаем, что не все школы в Украине смогут начать учебный год в офлайн-формате, но благодаря усилиям органов местного самоуправления, используя средства государственного и местного бюджетов, процент школ с укрытиями будет значительно больше, чем было на конец прошлого года», — сказал чиновник.

По его данным, возвращение детей к очному обучению поддерживает большая часть родителей, даже в прифронтовых регионах.

Укрытие не просто должно быть оборудовано принудительной вентиляцией и обогревом — там следует создать возможности для обучения в случае необходимости, подчеркивал Шмыгаль.

Киев

Формат, в котором будут работать столичные школы, каждое учебное заведение выберет самостоятельно, проконсультировавшись с родителями учеников. Решение о введении очного, дистанционного или смешанного формата будет приниматься на заседаниях педагогических советов с учетом норм безопасности и пожеланий родителей.

«Конечно, мы просим по возможности отдавать предпочтение именно очному обучению», — говорил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Каждая школа должна обновить схемы движения участников образовательного процесса во время тревоги и провести тренировки по правилам пребывания в укрытиях, добавили в столичной администрации.

Зато власти Киева уже определились со сроками каникул. Осенние запланированы с 23 по 29 октября 2023 года, зимние — с 23 декабря 2023 года до 7 января 2024 года, весенние продлятся с 25 по 31 марта 2024 года. Для учеников первых классов дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.

Последний звонок в школах Киева прозвучит 31 мая 2024 года. Компенсаторные занятия для преодоления возможных разрывов в обучении, аттестация и другие мероприятия, предусмотренные образовательной программой, могут продолжаться до 28 июня 2024-го.

Львов

Из 127 школ львовской общины у 116 есть свои укрытия, остальные — используют для убежищ помещения поблизости.

«Состояние укрытий в школах разное, но процесс расширения и открытия новых происходит безостановочно. Там, где еще есть проблемы, руководители усиленно работают и исправляют, чтобы успеть к новому учебному году. Главная задача — детей максимально вернуть за парты. Никакое онлайн-обучение не заменит детям живое общение», — сказал Суспільному руководитель городского управления образования Андрей Закалюк.

По его словам, в 2023—2024 учебном году школы Львова будут посещать около 90 тысяч учеников, причем занятия, в отличие от прошлого года, планируют проводить в одну смену. Введение двухсменного формата в 2022—2023 году было вызвано именно нехваткой мест в убежищах.

Львов передал вопрос о сроках каникул на усмотрение каждой школы.

«Мы бы не хотели вмешиваться в учебные процессы школ, но должны понимать реалии времени, в котором живем. Из-за войны снова, как и в прошлом году, могут быть непредсказуемые обстоятельства, которые будут влиять на электроэнергию, отопление. Мы будем рекомендовать принимать быстрые и нестандартные решения. Например, осенние и весенние каникулы школы могут сделать меньше, а зимние продлить», — отметил Закалюк.

Днепр

В этом городе дискуссии о форме обучения еще продолжаются. В мэрии не скрывают, что будут пытаться выполнить рекомендацию центральной власти вернуть как можно больше детей за парты.

«На сегодня в Днепре 116 школ из 154 имеют простейшие укрытия, которые соответствуют требованиям приказа № 579 Министерства внутренних дел. А школы, которые без укрытий, будут работать на базах тех, где оно есть. Также в тех школах, где в укрытии 500 мест, а детей, например, более 1000 — будут учиться в две смены. По санитарным нормам младшая школа будет в первую смену, старшая — во вторую. Первая смена продлится с 08:00 и до 11:25, а вторая с 12:00 и до 16:25», — прокомментировала начальница отдела образования департамента гуманитарной политики горсовета Людмила Кошман, пишет Днепр Оперативный.

Уже больше месяца родители решают, какой формат выбрать, после чего подают заявки в учебные заведения. Мнения разошлись, признала заместитель мэра Ксения Сушко: 50% за онлайн-обучение, 50% — за офлайн. Уже более 90% родителей определились, добавила она.

Харьков

Вариант обучения в школьных классах даже не рассматривается, заявил мэр города Игорь Терехов. «Ни в коем случае! Пока сохраняется возможность обстрелов с российской территории города Харькова ракетами С-300, ни один класс муниципалитетом открыт не будет. Когда военные скажут, дай Бог, нет вопросов — пожалуйста! В тот же день мы откроем все школы, которые уцелели», — цитирует его МедиаПорт.

117 школ города оборудованы простейшими укрытиями, но, согласно правительственным постановлениям, там проводить занятия нельзя. Поэтому мэрия размышляет над созданием классов в бомбоубежищах и даже в метрополитене.

Терехов впервые выдвинул эту идею 19 июля, после чего в школьных чатах начались оживленные дискуссии.

Директор городского департамента образования Ольга Деменко говорила ICTV, что, по данным анкетирования родителей, более 20% хотят восстановления традиционного школьного обучения — это 23−24 тысяч детей.

Всех желающих подземка, по ее словам, не вместит, но первые и вторые классы — вполне. Она также отметила, что сейчас идет активная подготовка помещений в метро, поэтому обучение там может начаться не 1 сентября, а позже.

«Там будут обустроены полноценные классы, где шумоизоляция, рекуперация воздуха, там будут отремонтированы туалеты, — обещает чиновница, — Кроме учителей, будут учителя-тьюторы, которые будут помогать детям прийти в класс, сходить в туалет, потому что они же будут на чужой территории».

Также власти резервируют автобусы, которые будут подвозить младших школьников на станции.

Старшие же дети продолжат посещать уроки онлайн.