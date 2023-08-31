76% учебных заведений оборудованы укрытиями перед 1 сентября — министр Лисовой 31 августа, 17:12 Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Укрытия оборудованы в 76% учебных заведений Украины, заявил министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью Суспільному.

«Сегодня у нас 76% учебных заведений, оснащенных укрытиями. На это выделили 1,5 миллиарда гривен государственной субвенции. Но этого мало. Чтобы школы, детские сады, заведения профтехобразования, высшего образования были обустроены укрытиями, в значительной степени приложились местные бюджеты», — сказал он.



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По словам министра, около 7 тысяч укрытий в Украине еще нужно построить. Из них 2 тысячи находятся на территориях, где сейчас не предусмотрен выход детей на очное обучение, — «от нуля до 50 км от линии столкновения».

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что образовательный процесс в Украине начнется с 1 сентября 2023 года и продлится до 28 июня 2024 года.

В Минобразования говорили, что учебный процесс будет в трех форматах: очном, дистанционном и смешанном.