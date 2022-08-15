К очному обучению готовы 40% школ — МВД

15 августа, 16:12
40% учебных заведений готовы к новому учебному году в Украине (Фото:Compare Fibre / Unsplash)

40% учебных заведений готовы к новому учебному году в Украине (Фото:Compare Fibre / Unsplash)

К учебному году готовы около 40% учебных заведений в Украине. Об этом сообщила заместительница главы МВД Катерина Павличенко во время брифинга в понедельник, 15 августа.

По словам представительницы МВД, по состоянию на середину августа проведен осмотр более 21 тысяч объектов образовательных учреждений — 80% ото всех на территории, подконтрольной Украине. Она напомнила, что в каждом регионе и громаде решение об очном обучении будут принимать отдельно.

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"…По показателям безопасности, к началу образовательного процесса в очной форме готово около 40% учебных заведений. Но органы местного самоуправления будут отдельно принимать решение об учебе, учитывая ситуацию с безопасностью", — рассказала замминистра.

Павличенко также сказала, что ГСЧС, МВД и Минобразования вводят в учебных заведениях «классы безопасности», цель которых — обучать основам гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности. 48 таких классов уже существуют на базе школ.

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Кабинет министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.

Министр образования Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.

По словам Шкарлета, в случае опасности формат обучения может быть дистанционным или смешанным, а очная форма возможна только по согласованию с областными и Киевской военной администрацией. Он также сказал, что родители, которые не хотят отдавать ребенка на очное обучение, могут выбрать другой формат — дистанционный, индивидуальный или экстернат.

В МВД заявили, что очное обучение начнется только в тех образовательных учреждениях, которые будут полностью соответствовать требованиям безопасности в условиях военного положения.

Как психологически помочь детям, пострадавшим от войны – Елена Розвадовская, фонд Голоса детей

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Образование Школа Школы МВД Украины Министерство образования ГСЧС Обучение Учебный год 1 сентября Школьники Война России против Украины

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