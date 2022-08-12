Очное обучение с 1 сентября — как будут обеспечивать безопасность детей
Очное обучение во время воздушных тревог должно проходить в убежищах (Фото:Суспільне Житомир)
Несмотря на военное положение и частые воздушные тревоги, с 1 сентября во многих украинских школах учебный год начнется в оффлайн-режиме, либо форма обучения будет смешанной.
НВ рассказывает, как при этом будут обеспечивать безопасность детей.
Спикер МВД Алена Матвеева во время брифинга 19 июля сообщила, что очное обучение с 1 сентября начнется только в тех образовательных учреждениях, которые будут полностью соответствовать требованиям безопасности в условиях военного положения.
Оффлайн-обучение может производиться только при наличии надежного укрытия, в которое могут переместиться участники учебного процесса во время воздушной тревоги. Учредителям школ Минобразования рекомендует провести следующие мероприятия по усилению безопасности:
- обязательно проверить учебные заведения и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов;
- проверить готовность систем оповещения, в частности, доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;
- определить и обозначить пути эвакуации;
- создать соответственно оборудованное укрытие для всех участников образовательного процесса;
- создать запасы воды и медикаментов;
- провести тренировки с участниками образовательного процесса по действиям в случае воздушной тревоги;
- провести учебные занятия по здоровью, предоставлению домедицинской подготовки
и т. п.;
- подключить сети Wi-Fi в укрытиях для проведения занятий (по возможности).
Согласно рекомедации архитекторов нормы укрытий для учебных заведений следующие:
- отсутствие окон и транзитных коммуникаций;
- наличие независимых источников электрического питания и генератора;
- запасы еды и воды минимум на 48 часов;
- места для сидения, лежания и приемов пищи, при этом мебель должна быть из негорючих материалов;
- наличие 2-х выходов.
В начале июля министр образования заявлял, что если в бомбоубежище или в укрытии не хватает места на всех участников образовательного процесса, очное обучение может проходить в несколько смен.
Также может быть введено смешанное обучение — некоторые дисциплины могут изучать оффлайн, а другие — онлайн.
Как заявлял заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, во время воздушных тревог занятия придется проводить в укрытиях.
Глава МВД Монастырский сообщил, что точные данные о количестве школ, где будет проходить очное обучение, будут известны к 24 августа. По состоянию на начало августа к очному обучению были готовы только около 30% школ в Украине.
Министр образования Сергей Шкарлет объяснил, что решение родителей не должно быть коллективным и даже в случае наличия в школе бомбоубежища, соответствующего нормам безопасности, родители учащихся могут отказаться от очного обучения ребенка.
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