Очное обучение с 1 сентября — как будут обеспечивать безопасность детей

12 августа, 17:56
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Очное обучение во время воздушных тревог должно проходить в убежищах (Фото:Суспільне Житомир)

Очное обучение во время воздушных тревог должно проходить в убежищах (Фото:Суспільне Житомир)

Несмотря на военное положение и частые воздушные тревоги, с 1 сентября во многих украинских школах учебный год начнется в оффлайн-режиме, либо форма обучения будет смешанной.

НВ рассказывает, как при этом будут обеспечивать безопасность детей.

Спикер МВД Алена Матвеева во время брифинга 19 июля сообщила, что очное обучение с 1 сентября начнется только в тех образовательных учреждениях, которые будут полностью соответствовать требованиям безопасности в условиях военного положения.

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Оффлайн-обучение может производиться только при наличии надежного укрытия, в которое могут переместиться участники учебного процесса во время воздушной тревоги. Учредителям школ Минобразования рекомендует провести следующие мероприятия по усилению безопасности:

  • обязательно проверить учебные заведения и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов;
  • проверить готовность систем оповещения, в частности, доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;
  • определить и обозначить пути эвакуации;
  • создать соответственно оборудованное укрытие для всех участников образовательного процесса;
  • создать запасы воды и медикаментов;
  • провести тренировки с участниками образовательного процесса по действиям в случае воздушной тревоги;
  • провести учебные занятия по здоровью, предоставлению домедицинской подготовки и т. п.;
  • подключить сети Wi-Fi в укрытиях для проведения занятий (по возможности).

Согласно рекомедации архитекторов нормы укрытий для учебных заведений следующие:

  • отсутствие окон и транзитных коммуникаций;
  • наличие независимых источников электрического питания и генератора;
  • запасы еды и воды минимум на 48 часов;
  • места для сидения, лежания и приемов пищи, при этом мебель должна быть из негорючих материалов;
  • наличие 2-х выходов.
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В начале июля министр образования заявлял, что если в бомбоубежище или в укрытии не хватает места на всех участников образовательного процесса, очное обучение может проходить в несколько смен.

Также может быть введено смешанное обучение — некоторые дисциплины могут изучать оффлайн, а другие — онлайн.

Как заявлял заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, во время воздушных тревог занятия придется проводить в укрытиях.

Глава МВД Монастырский сообщил, что точные данные о количестве школ, где будет проходить очное обучение, будут известны к 24 августа. По состоянию на начало августа к очному обучению были готовы только около 30% школ в Украине.

Министр образования Сергей Шкарлет объяснил, что решение родителей не должно быть коллективным и даже в случае наличия в школе бомбоубежища, соответствующего нормам безопасности, родители учащихся могут отказаться от очного обучения ребенка.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Школа Украина-Россия Школы Учебный год Бомбоубежище Война в Украине Российско-украинская война Школьники Дети Война России против Украины Воздушная тревога

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