Шкарлет заявил, что к офлайн-обучению готовы 41% украинских школ 17 августа, 01:47 Учебный класс в подвале школы (Фото:Міністерство освіти і науки України)

Глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что к проведению офлайн-обучения готовы 41% украинских школ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что уже проверили порядка 80% украинских школ.

«К началу образовательного процесса в очной форме обучения по показателям обеспечения участников образовательного процесса укрытиями фонда защитных сооружений гражданской защиты готово около 41% учебных заведений», — заявил Шкарлет.

Видео дня

Министр напомнил, что окончательное решение о форме обучения принимает глава областной военной администрации, учитывая мнение родителей.

«Фактор безопасности — основной аргумент для начала традиционного обучения. Образовательный процесс в очном режиме может происходить исключительно при наличии защитных сооружений в учебных заведениях. Кроме того, окончательное решение о формате обучения принимает председатель ОВА, и обязательно с учетом мнения родителей», — заявил Шкарлет.

В свою очередь, первая леди Украины Елена Зеленская посоветовала родителям перед началом нового учебного года проконтролировать условия безопасности в школах.

«Когда в Конгрессе США я просила средства ПВО, делала это прежде всего для того, чтобы украинские дети могли безопасно пойти в школу в новом учебном году — без ежеминутной угрозы от российских ракет. Но вынуждены осознать: даже при наличии лучших систем ПВО бомбоубежище — отныне мастхев для каждого украинского детсада, школы, института. Так же, как это уже много лет есть в Израиле, где каждый ученик знает, куда бежать в случае воздушной тревоги», — сообщила Зеленская.

Кабинет Министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.

Министр образования Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.