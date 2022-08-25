Шкарлет заявил, что почти 60% украинских школ готовы к офлайн-обучению

25 августа, 17:54
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Учебный класс в подвале школы (Фото:Міністерство освіти і науки України)

Учебный класс в подвале школы (Фото:Міністерство освіти і науки України)

Министр образования и науки Сергей Шкарлет в четверг, 25 августа заявил, что к очному обучению в новом учебном году готовы 51% образовательных учреждений и 59% школ.

В своем Telegram-канале министр написал, что во всех областях Украины сейчас активно работают комиссии, которые осматривают защитные сооружения в учебных заведениях. По состоянию на 25 августа специалисты осмотрели более 23,5 тысяч заведений — почти 93%. По итогам этих проверок, к обучению в очной форме готов 51%. Шкарлет добавил, что показатель готовности заведений увеличивается каждую неделю.

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«Самые высокие показатели готовности к образовательному процессу в традиционном формате в Киеве, Львовской и Черновицкой областях. Что касается заведений общего среднего образования, спецкомиссии провели обследование 96% школ, из которых в 59% есть защитные сооружения», — сообщил глава Минобразования.

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона заявил, что в Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях укрытия есть примерно в 80% учебных заведений, хуже условия в Николаевской, Днепропетровской, Волынской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях.

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Кабинет министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.

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Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.

По словам Шкарлета, в случае опасности формат обучения может быть дистанционным или смешанным, а очная форма возможна только по согласованию с областными и Киевской военной администрацией. Он также сказал, что родители, которые не хотят отдавать ребенка на очное обучение, могут выбрать другой формат — дистанционный, индивидуальный или экстернат.

В МВД заявили, что очное обучение начнется только в тех образовательных учреждениях, которые будут полностью соответствовать требованиям безопасности в условиях военного положения.

Как психологически помочь детям, пострадавшим от войны – Елена Розвадовская, фонд Голоса детей

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Образование Минобразования Школы Министерство образования Обучение Учебный год 1 сентября Школьники Евгений Енин Дистанционное обучение Война России против Украины

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