Шкарлет заявил, что почти 60% украинских школ готовы к офлайн-обучению 25 августа, 17:54 Учебный класс в подвале школы (Фото:Міністерство освіти і науки України)

Министр образования и науки Сергей Шкарлет в четверг, 25 августа заявил, что к очному обучению в новом учебном году готовы 51% образовательных учреждений и 59% школ.

В своем Telegram-канале министр написал, что во всех областях Украины сейчас активно работают комиссии, которые осматривают защитные сооружения в учебных заведениях. По состоянию на 25 августа специалисты осмотрели более 23,5 тысяч заведений — почти 93%. По итогам этих проверок, к обучению в очной форме готов 51%. Шкарлет добавил, что показатель готовности заведений увеличивается каждую неделю.



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«Самые высокие показатели готовности к образовательному процессу в традиционном формате в Киеве, Львовской и Черновицкой областях. Что касается заведений общего среднего образования, спецкомиссии провели обследование 96% школ, из которых в 59% есть защитные сооружения», — сообщил глава Минобразования.

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона заявил, что в Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях укрытия есть примерно в 80% учебных заведений, хуже условия в Николаевской, Днепропетровской, Волынской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях.



Кабинет министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.



Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.



По словам Шкарлета, в случае опасности формат обучения может быть дистанционным или смешанным, а очная форма возможна только по согласованию с областными и Киевской военной администрацией. Он также сказал, что родители, которые не хотят отдавать ребенка на очное обучение, могут выбрать другой формат — дистанционный, индивидуальный или экстернат.



В МВД заявили, что очное обучение начнется только в тех образовательных учреждениях, которые будут полностью соответствовать требованиям безопасности в условиях военного положения.



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