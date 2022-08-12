Рекомендации для украинцев за границей. Как организовать обучение детей, которые не смогут вернуться в сентябре

12 августа, 17:24
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В 2022 году учебный год за границей начнут тысячи украинских школьников (Фото:Загальноосвітня дистанційна школа Red Fox via Facebook)

В 2022 году учебный год за границей начнут тысячи украинских школьников (Фото:Загальноосвітня дистанційна школа Red Fox via Facebook)

После начала полномасштабного российского вторжения миллионы украинцев, преимущественно женщин с детьми, уехали за границу. НВ приводит рекомендации Минобразования о том, как организовать обучение за границей для школьников, которые не смогут вернуться домой в сентябре.

Три модели организации обучения за границей

Дистанционное обучение в предыдущей школе

Первый вариант, который предлагает Министерство образования для родителей, выехавших с детьми за границу, — подключиться к дистанционному обучению в школе, в которой дети учились в Украине, если оно уже организовано школой.

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Установить контакт со школой и узнать об этом должны родители.

Дистанционное или экстернатное обучение в школе своей громады, города или области

Если родители потеряли связь со школой и учителями, они могут связаться с органом управления в сфере образования своей общины, города или области, получить информацию о школе, организующей экстернатную или дистанционную форму обучения, и обратиться любым удобным способом в эту школу для зачисления или перевода ребенка для продолжения или завершения обучения.

В Минобразования отмечают, что учиться в таком случае можно как самостоятельно, так и привлекая волонтеров, координаторов, учителей из Украины, временно находящихся за границей. Также можно создавать классы или группы в учебных заведениях в стране пребывания.

Дистанционное обучение в Международной украинской школе (МУШ)

Чтобы организовать дистанционное обучение, родители учащихся могут также обратиться в Международную украинскую школу (МУШ) как непосредственно, так и через одну из организаций, с которыми МУШ сотрудничает за границей.

Обучение будет проводиться по государственным стандартам и образовательным программам Украины, выдача документов об образовании в таких условиях будет осуществляться МУШ.

Планирование учебного дня и учебной недели

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Министерство образования и науки Украины при поддержке партнеров создало Всеукраинское онлайн расписание, чтобы образовательный процесс в дистанционном формате было удобнее организовывать.

Интерактивное расписание содержит ссылки на материалы из разных ресурсов (Всеукраинская школа онлайн, телеуроки, учебники и т. п.) для предметов по календарно-тематическому планированию и обновляется еженедельно.

Онлайн-расписание для учащихся 1−11 классов реализуется на базе интерактивного Google-календаря, к которому в режиме реального времени имеют доступ все желающие.

Всеукраинское расписание онлайн предусматривает, в частности, материалы для 1−4 классов, кроме того, можно использовать материалы украинских дистанционных школ, которые во время военного положения предоставляют бесплатный доступ к обучению всем желающим.

Ученики 5−11 классов тоже могут использовать материалы украинских дистанционных школ.

Также можно скачать электронные (.pdf) версии школьных учебников в электронной библиотеке Института модернизации содержания образования.

Бесплатная платформа Всеукраинская школа онлайн

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Для обучения за границей как в группах, так и индивидуально, школьники могут использовать сайт и приложение (Google Play, App Store, App Gallery) Всеукраинская школа онлайн, где размещены все учебные материалы для учеников 5−11 классов.

Это государственная бесплатная платформа для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5−11 классов и методической поддержки учителей. Платформа содержит видеоуроки, тесты и материалы для самостоятельной работы по 18 основным предметам. Уроки на вебплатформе содержат интересное короткое видео, конспект с основными вопросами теории, задачами, схемами и картами, тестовые задания для самопроверки. Каждая тема заканчивается итоговым тестом, позволяющим отслеживать прогресс в обучении.

Занятия по украинскому языку, украинской литературе, биологии и экологии, географии, истории, математике, алгебре, геометрии, искусству, праву, физике, химии, английскому языку и другим предметам доступны 24/7 с любого устройства и из любого места.

Методические материалы по организации дистанционного и смешанного обучения на базе Всеукраинской школы онлайн можно найти по ссылке.

Всеукраинская школа онлайн пока не предусматривает единого формализованного механизма для дистанционного итогового оценивания.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Беженцы Школа Украинцы Школьники Сюжет НВ ученики

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