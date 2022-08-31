Особенности военного времени. Как будут учиться в этом году студенты вузов 31 августа, 14:14 Сюжет Поврежденное российским ракетным обстрелом здание Харьковского политехнического института (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

2022/2023 учебный год начинается для студентов украинских вузов в условиях военного положения. НВ рассказывает, как война будет влиять на их обучение.

Что предлагает Минобразования

В письме Минобразования руководителям украинских вузов от 27 июня рекомендуется «проводить образовательный процесс максимально приближенно к традиционному формату с учетом ограничений военного времени и безусловного обеспечения защиты участников образовательного процесса».

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Образовательный процесс в очной или смешанной очно-дистанционной форме предлагается начать по согласованию с областными, Киевской городской военными (военно-гражданскими) администрациями, а в случае наличия непосредственной опасности ( угрозы обстрелов и т.п.) и для иностранцев – в тыловых областях или в дистанционном формате.

Количество участников образовательного процесса в здании учебного заведения ограничивается числом мест в сооружениях гражданской защиты в этом здании.

Также следует учитывать число мест в сооружениях гражданской защиты, которые могут быть использованы жителями общежитий, фактически проживающих в них.

Если мест в сооружениях гражданской защиты не хватает на всех участников образовательного процесса, возможна организация обучения посменно.

В случае воздушной тревоги участники образовательного процесса должны организованно проследовать к сооружениям гражданской защиты и находиться в них до отмены сигнала. По возможности образовательный процесс должен продолжаться в укрытии. После отмены тревоги занятия продолжаются в обычных помещениях.

Виды учебных занятий или выполнение отдельных образовательных компонентов, которые, по решению учебного заведения или в соответствии с законодательством, не могут эффективно и качественно быть проведены в дистанционном формате, если их невозможно проводить в здании учебного заведения, предлагается проводить в других учреждениях по предварительному согласованию.

Во время отопительного сезона вузам рекомендуется по возможности привлекать альтернативные источники энергии и адаптировать график образовательного процесса для экономного использования энергоресурсов.

Начало учебного года и каникулы

Минобразования предложило вузам начать учебный год для студентов, за исключением первокурсников, ориентировочно с 15 августа 2022 года с использования субботних дней в теплую часть года.

21 июля заместитель министра образования и науки Андрей Витренко уточнил, что окончательное решение о начале учебного года будет зависеть от руководителя - ректора этого заведения высшего образования. Он должен учитывать ситуацию с безопасностью, наличие научно-педагогических работников и ситуацию со студентами.

«Многие учебные заведения начинают обучение 15 августа, но выводят только те специальности, где высок удельный вес дуального образования, где нужно тренироваться и иметь практику, а социогуманитарные специальности будут выводить на обучение с 15 сентября», — отметил он.

Учебный год для первокурсников вузов предлагается начать ориентировочно с 15 сентября, но не позднее 1 октября, для первых курсов магистратуры – ориентировочно с 1 октября. Это связано с продленными сроками поступления в вузы в связи с военным положением.

Зимнюю зачетно-экзаменационную сессию предлагается завершить к концу ноября, а начать второй семестр – ориентировочно 15 февраля 2023 года – с целью экономии энергоресурсов.

Как украинские вузы применяют рекомендации Минобразования

В настоящее время некоторые вузы, например Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, уже начали обучение.

Студенты дневной формы будут учиться в смешанном (очно-дистанционном) формате. Занятия очно начали студенты вторых – третьих курсов (четвертый — в дистанционном режиме) бакалавриата и второго года магистратуры. 19 сентября они уступят место в аудиториях другим, в частности, первокурсникам бакалаврата и магистрам первого года обучения, зачисление которых в этом году отсрочено», — рассказал ректор университета Станислав Николаенко.

Занятия проходят в две смены с часовым перерывом между парами на санитарную обработку всех учебных помещений.

Некоторые вузы планируют начать обучение с 1 сентября. К ним, в частности, относится Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Как рассказывала Суспільному специалистка Харьковского областного департамента образования Анна Сытник, более 30 вузов в этом регионе начнут учебный год дистанционно.

Один из харьковских вузов — Харьковский политехнический институт — эвакуирован в Черновцы. По словам его ректора Евгения Сокола, часть первокурсников сможет учиться там.

«Там есть здание, которое является собственностью нашего университета. Два года это здание не использовалось, мы сделали там ремонты, восстановили и обустроили бомбоубежище», — говорит он.

Часть студентов Харьковского политеха, вынужденных выехать из-за войны, смогут посещать пары в университете немецкого Магдебурга, а студенты старших курсов будут учиться онлайн.

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