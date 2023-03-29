Гибель военных в учебном центре Десна: в ГБР сообщили новые подробности 29 марта, 15:58 Во время штатных стрельб в учебном центре Десна погибли четверо украинских военных (Фото:Wikimedia)

Четверо военных погибли в 169-м учебном центре Десна имени князя Ярослава Мудрого в Черниговской области в результате детонации артиллерийского снаряда.

Об этом сообщила советник по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.

По ее словам, расследование продолжается, по делу назначены ряд экспертиз.

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«Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Сейчас та информация, которая разрешена к обнародованию, звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд. Сейчас продолжаются экспертизы и продолжается досудебное расследование», — сказала Сапьян.

Представительница ГБР уточнила, что подобные уголовные производства, которые касаются украинских военнослужащих, «любят тишину».

18 марта в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд, его тип не уточнялся. Погибли четверо военных, это произошло во время штатных стрельб в учебном центре Десна.

Зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 КК Украины).



