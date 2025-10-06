Сырский: Учебные центры ВСУ переносят вглубь Украины из-за дроновых и ракетных угроз

6 октября, 15:29
Главнокомандующий Александр Сырский рассказал, что учебные центры ВСУ переносят вглубь Украины (Фото: t.me/osirskiy)

В Украине продолжают усиливать безопасность учебных центров из-за роста угрозы дроновых и ракетных атак. Их перемещают все больше вглубь страны, как можно дальше от линии фронта, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача — обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях», — сообщил он.

Во время совещания обсуждались вопросы контроля качества подготовки в учебных центрах и пути совершенствования их организационной структуры.

Сырский отметил, что все проблемные аспекты были рассмотрены и определены способы их оперативного решения. Он добавил, что дал конкретные поручения, в частности по подготовке учебных центров к работе в зимний период, подчеркнув важность полного использования их потенциала.

Главнокомандующий сообщил, что провел ежемесячное совещание, посвященное подготовке военных и работе учебных центров. По словам Сырского, в течение года удалось провести масштабную организационную работу, чтобы новобранцы имели больше времени для приобретения необходимых боевых навыков.

Сейчас базовая общевойсковая подготовка длится 51 день и включает курс борьбы с дронами и другие элементы, которые отвечают требованиям современной технологической войны.

3 сентября Сырский заявил, что в украинских учебных центрах продолжается масштабное обустройство подземных укрытий и усиление мер безопасности для курсантов. Особое внимание уделяется защите от дроновых и ракетных атак.

В ночь на 12 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

24 июня российская армия атаковала шахедами территорию одного из учебных центров Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В результате удара ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.

22 июня Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, где проводились занятия с военнослужащими. Пострадали 14 военных, трое погибли.

Представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщал, что россияне ударили по полигону ракетой Искандер-М.

