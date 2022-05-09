В военное время. Как получить свидетельство об окончании школы на временно оккупированных территориях 9 мая, 15:29 Цей матеріал також доступний українською Минобразования информирует участников образовательного процесса и родителей учащихся, находящихся на временно оккупированных территориях (Фото:andriano_cz / Depositphotos)

В Минобразования разработали алгоритм действий для продолжения обучения и получения документов об образовании учащимися ЗЗСО, находящихся на временно захваченных территориях.

Дальнейшее обучение и свидетельство об окончании школы

Чтобы продолжить обучение и/или получить документ о среднем образовании на временно оккупированных территориях, необходимо предпринять следующие шаги:

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1. Подать заявление о зачислении в любое общее среднее образование на безопасной территории Украины (помощь в выборе учреждения оказывают органы управления образованием 14 областей и города Киева, а также департаменты образования и науки Донецкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областных военных администраций).

2. Завершить обучение и пройти оценку в соответствии с рекомендациями МОН, утвержденными приказом от 1 апреля 2022 г. № 290.

3. Свидетельство о получении базового или полного общего среднего образования заказывает и вручает заведение, в которое подано заявление об обучении ( это касается также свидетельств достижений для 1-4 классов и табелей учебных достижений для 5-8 и 10 классов).

Что делать, если школа не работает

В случае, если на время завершения учебного года учебное заведение, заказавшее выпускникам свидетельства, не функционирует из-за вооруженной агрессии рф, выдачи свидетельств и заполнения приложений к ним может осуществить другое учреждение образования, определенное органом управления в сфере образования. В этом случае уполномоченное лицо учебного заведения, заполнившее приложение к свидетельству, делает запись со ссылкой на приказ Приложение заполнено на основании приказа МОН от 01 апреля 2022 № 290 .

Если нет оценок

В случае отсутствия результатов годового оценивания после завершения обучения по образовательной программе учебного заведения учащийся имеет право до начала нового учебного года пройти годовую оценку и получить документы об образовании.

Минобразования предоставляет контактную информацию для избрания заведений о продолжении обучения:

№

Область, г. Киев

Телефон

Электронная почта

1

Винницкая

(098) 830 77 93

anatoliy.kalyetnik@vin.gov.ua

2

Волынская

(068) 412 43 64

moa88@ukr.net

3

Днепропетровская

(056) 770 67 86

dnipro2022po@ukr.net

4

Закарпатская

(050) 527 10 84

helenaochar@gmail.com

5

Ивано-Франковская

(050) 245 17 30

sachovska78@ukr.net

6

Кировоградская

(066) 332 20 45

deposvkrua@gmail.com

7

Львовская

(098) 306 65 91

sysluk2017@ukr.net

8

Одесская

(066) 384 12 63

ilonashar35@gmail.com

9

Полтавская

(050) 684 90 03

yur4encko.alla@gmail.com

10

Ровенская

(098) 547 58 98

lubovosvita@gmail.com

11

Тернопольская

(067) 350 01 37

avzvarych@gmail.cjm

12

Хмельницкая

(097) 136 76 79

0673017536o@gmail.com

13

Черкасская

(063) 114 95 57

(0472) 54 33 54

unznz.ch@gmail.com

school17ck@gmail.com

14

Черновицкая

(080) 033 64 26

kseniagaiseniuk@gmail.com

15

г. Киев

(067) 740 90 12

(063) 183 52 06

vidzsosvita@gmail.com ,

s.ivashnova@kubg.edu.ua

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