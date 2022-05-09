В военное время. Как получить свидетельство об окончании школы на временно оккупированных территориях
Минобразования информирует участников образовательного процесса и родителей учащихся, находящихся на временно оккупированных территориях (Фото:andriano_cz / Depositphotos)
В Минобразования разработали алгоритм действий для продолжения обучения и получения документов об образовании учащимися ЗЗСО, находящихся на временно захваченных территориях.
Дальнейшее обучение и свидетельство об окончании школы
Чтобы продолжить обучение и/или получить документ о среднем образовании на временно оккупированных территориях, необходимо предпринять следующие шаги:
1. Подать заявление о зачислении в любое общее среднее образование на безопасной территории Украины (помощь в выборе учреждения оказывают органы управления образованием 14 областей и города Киева, а также департаменты образования и науки Донецкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областных военных администраций).
2. Завершить обучение и пройти оценку в соответствии с рекомендациями МОН, утвержденными приказом от 1 апреля 2022 г. № 290.
3. Свидетельство о получении базового или полного общего среднего образования заказывает и вручает заведение, в которое подано заявление об обучении ( это касается также свидетельств достижений для 1-4 классов и табелей учебных достижений для 5-8 и 10 классов).
Что делать, если школа не работает
В случае, если на время завершения учебного года учебное заведение, заказавшее выпускникам свидетельства, не функционирует из-за вооруженной агрессии рф, выдачи свидетельств и заполнения приложений к ним может осуществить другое учреждение образования, определенное органом управления в сфере образования. В этом случае уполномоченное лицо учебного заведения, заполнившее приложение к свидетельству, делает запись со ссылкой на приказ Приложение заполнено на основании приказа МОН от 01 апреля 2022 № 290 .
Если нет оценок
В случае отсутствия результатов годового оценивания после завершения обучения по образовательной программе учебного заведения учащийся имеет право до начала нового учебного года пройти годовую оценку и получить документы об образовании.
Минобразования предоставляет контактную информацию для избрания заведений о продолжении обучения:
| №
| Область, г. Киев
| Телефон
| Электронная почта
| 1
| Винницкая
| (098) 830 77 93
| anatoliy.kalyetnik@vin.gov.ua
| 2
| Волынская
| (068) 412 43 64
| moa88@ukr.net
| 3
| Днепропетровская
| (056) 770 67 86
| dnipro2022po@ukr.net
| 4
| Закарпатская
| (050) 527 10 84
| helenaochar@gmail.com
| 5
| Ивано-Франковская
| (050) 245 17 30
| sachovska78@ukr.net
| 6
| Кировоградская
| (066) 332 20 45
| deposvkrua@gmail.com
| 7
| Львовская
| (098) 306 65 91
| sysluk2017@ukr.net
| 8
| Одесская
| (066) 384 12 63
| ilonashar35@gmail.com
| 9
| Полтавская
| (050) 684 90 03
| yur4encko.alla@gmail.com
| 10
| Ровенская
| (098) 547 58 98
| lubovosvita@gmail.com
| 11
| Тернопольская
| (067) 350 01 37
| avzvarych@gmail.cjm
| 12
| Хмельницкая
| (097) 136 76 79
| 0673017536o@gmail.com
| 13
| Черкасская
| (063) 114 95 57
(0472) 54 33 54
| unznz.ch@gmail.com
school17ck@gmail.com
| 14
| Черновицкая
| (080) 033 64 26
| kseniagaiseniuk@gmail.com
| 15
| г. Киев
| (067) 740 90 12
(063) 183 52 06
| vidzsosvita@gmail.com ,
s.ivashnova@kubg.edu.ua
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