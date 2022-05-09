В военное время. Как получить свидетельство об окончании школы на временно оккупированных территориях

9 мая, 15:29
Цей матеріал також доступний українською
Минобразования информирует участников образовательного процесса и родителей учащихся, находящихся на временно оккупированных территориях (Фото:andriano_cz / Depositphotos)

Минобразования информирует участников образовательного процесса и родителей учащихся, находящихся на временно оккупированных территориях (Фото:andriano_cz / Depositphotos)

В Минобразования разработали алгоритм действий для продолжения обучения и получения документов об образовании учащимися ЗЗСО, находящихся на временно захваченных территориях.

Дальнейшее обучение и свидетельство об окончании школы

Чтобы продолжить обучение и/или получить документ о среднем образовании на временно оккупированных территориях, необходимо предпринять следующие шаги:

Видео дня
Читайте также:

В Украине упраздняли ГИА, ВНО, ЕФИ и ЕФОВ (Фото:eabff / Depositphotos) Образование во время войны. Что изменилось с мая для учащихся и абитуриентов

1. Подать заявление о зачислении в любое общее среднее образование на безопасной территории Украины (помощь в выборе учреждения оказывают органы управления образованием 14 областей и города Киева, а также департаменты образования и науки Донецкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областных военных администраций).

2. Завершить обучение и пройти оценку в соответствии с рекомендациями МОН, утвержденными приказом от 1 апреля 2022 г. № 290.

3. Свидетельство о получении базового или полного общего среднего образования заказывает и вручает заведение, в которое подано заявление об обучении ( это касается также свидетельств достижений для 1-4 классов и табелей учебных достижений для 5-8 и 10 классов).

Что делать, если школа не работает

Читайте также:
Юлия Назаренко
Юлия Назаренко
Мультипредметный тест вместо ВНО. Что ждет абитуриентов?

В случае, если на время завершения учебного года учебное заведение, заказавшее выпускникам свидетельства, не функционирует из-за вооруженной агрессии рф, выдачи свидетельств и заполнения приложений к ним может осуществить другое учреждение образования, определенное органом управления в сфере образования. В этом случае уполномоченное лицо учебного заведения, заполнившее приложение к свидетельству, делает запись со ссылкой на приказ Приложение заполнено на основании приказа МОН от 01 апреля 2022 № 290 .

Если нет оценок

В случае отсутствия результатов годового оценивания после завершения обучения по образовательной программе учебного заведения учащийся имеет право до начала нового учебного года пройти годовую оценку и получить документы об образовании.

Минобразования предоставляет контактную информацию для избрания заведений о продолжении обучения:


 Область, г. Киев
Телефон
Электронная почта
1
Винницкая
(098) 830 77 93
anatoliy.kalyetnik@vin.gov.ua
2
Волынская
(068) 412 43 64
moa88@ukr.net
3
Днепропетровская
(056) 770 67 86
dnipro2022po@ukr.net
4
Закарпатская
(050) 527 10 84
helenaochar@gmail.com
5
Ивано-Франковская
(050) 245 17 30
sachovska78@ukr.net
6
Кировоградская
(066) 332 20 45
deposvkrua@gmail.com
7
Львовская
(098) 306 65 91
sysluk2017@ukr.net
8
Одесская
(066) 384 12 63
ilonashar35@gmail.com
9
Полтавская
(050) 684 90 03
yur4encko.alla@gmail.com
10
Ровенская
(098) 547 58 98
lubovosvita@gmail.com
11
Тернопольская
(067) 350 01 37
avzvarych@gmail.cjm
12
Хмельницкая
(097) 136 76 79
0673017536o@gmail.com
13
Черкасская
(063) 114 95 57
(0472) 54 33 54
unznz.ch@gmail.com
school17ck@gmail.com
14
Черновицкая
(080) 033 64 26
kseniagaiseniuk@gmail.com
15
г. Киев
(067) 740 90 12
(063) 183 52 06
vidzsosvita@gmail.com ,
s.ivashnova@kubg.edu.ua
Читайте также:
Редактор: Гала Конопля

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Depositphotos

Теги:   Образование Школа Минобразования Военное положение Абитуриенты Военная агрессия Оккупированные территории Соцсектор Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X