В Украине до войны было учиться лучше. НВ собрал 10 аргументов в пользу отечественного образования от украинок, находящихся в ЕС с детьми 27 октября, 15:46 Эксклюзив НВ Из-за полномасштабного российского вторжения более полумиллиона украинских школьников теперь учатся в странах Европы, где подходы к образованию существенно отличаются от украинских (Фото:ПСОПУ)

Больше дисциплины, более заботливые учителя, меньше бюрократии и активное родительское сообщество — НВ разобрался, чем обучение в украинских школах в мирное время было лучше, нежели в европейских образовательных учреждениях

Из-за войны этой осенью более полумиллиона маленьких украинцев сели за парты европейских школ. И пока малыши находятся в эйфории от полной свободы действий, игровых программ и современных кабинетов, их родители смотрят на новый образовательный опыт более прагматично и замечают определенные пробелы по сравнению с украинскими школами.

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НВ пообщался с родителями украинских школьников за рубежом о том, в чем отечественное среднее образование может дать европейскую фору при условии завершения войны.

1. ЛУЧШИЙ ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ

В Украине даже качественное школьное образование может быть бесплатным: если ребенок готов усердно учиться, он может поступить по конкурсу в сильную школу или лицей, которые являются преимущественно государственными. В Польше же, например, дети учатся в начальных школах до 8 класса, после чего поступают по конкурсу в лицеи или техникумы, лучшие из которых являются частными.

«То есть в Польше детей отдают в частные школы не только и не столько ради комфортной обстановки, но как раз для более высокого уровня знаний», — объясняет Катерина Щепанская, мать троих учеников 1-го, 4-го и 8-го классов частной школы Варшаве, куда семья уехала из-за войны.

Другая ситуация в Германии, где после 4-го класса детей распределяют по нескольким типам учебных заведений: гимназия, средняя школа, базовая и инклюзивная. Якобы родители могут выбрать школу сами, но на практике все зависит от мнения педагогов. К примеру, в гимназию направляют только самых успешных учеников, и только у них есть шанс потом поступить в университет.

С такой проблемой после переезда в Дюссельдорф столкнулась Ольга Мельник, дети которой посещают 4-й и 5-й классы местной школы. «Это сегрегация, — вздыхает Мельник. — В гимназию попасть очень тяжело, мест нет, надо много раз ходить к директору и договариваться. Это очень неповоротливая система, которая работает плохо».

2. РАННИЙ СТАРТ И УГЛУБЛЕННАЯ ПРОГРАММА

Более ранний старт «серьезного» обучения в украинских школах — еще один несомненный плюс отечественного образования, считают родители школьников. Европейская учеба в первом классе больше похожа на подготовительную группу, здесь нет разделения на отдельные предметы: математику, чтение или письмо. Как рассказывает Катерина Щепанская, в Польше первоклассники рисуют, играют, разговаривают и немного даже устают от такого «безделья».

С этим соглашается и Оксана Тихонова, которая теперь вместе с дочерью-первоклассницей живет в Вене. В Украине, говорит мама, еще в октябре прошлого года ребенок уже писал прописные буквы и решал примеры. «В австрийском классе дают задачи типа нарисуй кружочки разного диаметра, нарисуй цветочек, — жалуется Тихонова. — Я за то, чтобы детей не перегружать, но это совсем примитивно».

Поэтому украинские родители волнуются: в младшей школе дети готовы впитывать новые знания, им легко даются языки и легко запоминается фактический материал, а значит потенциал обучения огромен и его нужно использовать.

Кроме того, украинская школа дает более глубокие знания по точным наукам. Например, Мельник рассказывает, что для сына-пятиклассника немецкая программа оказалась слишком легкой, и он в шутку называет ее детским садом. Та же ситуация и в Польше. «Уровень знаний наших детей по математике объективно выше, по крайней мере, до 8 класса, — рассказывает Щепанская. — Возможно, это особенности польской программы, в которой большая нагрузка сдвинута на конец школьного обучения, когда дети определяются с профилем».

3. ДЕШЕВАЯ ЧАСТНАЯ ШКОЛА

В странах Европы частное образование – удовольствие для состоятельных и усердных. В отличие от Украины, где таких учебных заведений немало, при чем любого профиля и направления, с любым графиком обучения и на любой кошелек. А вот в Дюссельдорфе, где проживает Ольга Мельник, частных школ всего пять на целый город.

«В Киеве мои дети учились в частной школе КМДШ, и там год стоил около 9 тыс. евро, — рассказывает киевлянка. - А здесь цена стартует от 20-25 тыс. евро. То есть мы очень хорошо ощущаем разницу». Мельник добавляет, что теперь на новом месте ее дети посещают государственное образовательное учреждение.

4. ГИБКИЕ ПРАВИЛА

Украинские педагоги более лояльны к ученикам: они чаще европейцев, когда возникают проблемы, идут навстречу родителям и готовы проявить гибкость. Например, в Украине по просьбе родителей ученика легко отпустят с уроков и особенно не заметят его длительного отсутствия при наличии справки. В Европе же такое не пройдет: все отпуска и путешествия планируются исключительно на время каникул или по персональному разрешению директора.

Такие же строгие правила действуют и по возрастным ограничениям: если ученику по состоянию на 1 сентября будет даже без одного дня семь лет — в школу его не возьмут.

«Поэтому мой ребенок попал в 1 класс уже во второй раз после Украины. Исключение в Австрии не сделают даже если ты вундеркинд», – рассказывает Оксана Тихонова.

5. КОММУНИКАЦИЯ СЕМЬИ И УЧИТЕЛЕЙ

В Украине учителя намного ближе к родителям. Главным образом потому, что их телефон и мессенджеры всегда доступны. В отечественных школах, вспоминают родители, не было проблемы пообщаться с педагогом напрямую или через классного руководителя, получить подробную информацию и рекомендации по своему ребенку. В Польше же, например, общение больше формализовано и происходит в основном через электронную почту.

«Иногда такие письма остаются без ответа», — разводит руками Екатерина Щепанская.

Никаких родительских чатов с участием учителей не существует также ни в Германии, ни в Австрии. «Никто не общается после уроков, как у нас, — рассказывает Мельник. — В Дюссельдорфе учителя просто проделали свою работу в конкретное время и пошли домой. У них, так сказать, сердце не болит». Поэтому здесь сложно представить ситуацию, где родители, например, в мессенджере долго ссорятся с учителем.