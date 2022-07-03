Очное обучение с 1 сентября может проходить в несколько смен — Шкарлет 3 июля, 16:54 Сергей Шкарлет (Фото:Минобразования)

Учеба в школах может проходить в несколько смен, если в укрытиях не будет хватать места для всех участников образовательного процесса. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в интервью в эфире всеукраинского телемарафона в воскресенье, 3 июля.

По словам министра, сейчас безопасность должна быть на первом месте, и в условиях военного положения очная форма обучения в учебных заведениях возможна только по согласованию с областными и Киевской военной администрацией. В случае опасности формат обучения может быть дистанционным или смешанным.



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«Если в бомбоубежище, в укрытии не хватает места на всех участников образовательного процесса, есть рекомендация по разделению образовательного процесса на несколько смен — например, две смены. Есть рекомендация по формированию смешанного обучения, где некоторые дисциплины будут изучаться онлайн, некоторые — офлайн, в том числе с применением сменности образовательного процесса», — рассказал Шкарлет.

По словам министра, если родители опасаются и не хотят отдавать ребенка на очное обучение, они могут выбрать другой формат — дистанционный, индивидуальный или экстернат.

Глава Минобразования добавил, что, если в регионе будет принято решение об учебе офлайн, учителя должны вернуться на свои рабочие места. В регионах, где офлайн-обучение признают опасным, педагоги смогут преподавать онлайн и получать за это зарплату.

Ранее Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.

Кабинет министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.

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