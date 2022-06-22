Очное обучение с 1 сентября: в областях создадут специальные комиссии — Шкарлет
Сергей Шкарлет (Фото:Минобразования)
При областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.
Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телемарафона утром в среду, 22 июня. Он отметил, что «мы все стремимся к социализации, к очному формату обучения», но безопасность должна быть на первом месте.
«Принято решение о формировании специальных комиссий [при] военных администрациях, которые будет возглавлять профильный заместитель главы ВА с привлечением представителей ГСЧС. Мы будем формировать карту безопасности, и основной слоган, который должен быть сегодня: „Школа — территория безопасности“», — сказал министр.
По словам Шкарлета, Минобразования рассмотрело позицию более 2 миллионов родителей, мнения которых по поводу очного и дистанционного обучения разделились:
«Там, где идут активные боевые действия и военные администрации примут решение о невозможности начать очный образовательный процесс, там он будет дистанционным. На остальных территориях мы призываем к очному образовательному процессу».
Глава Минобразования добавил, что местным органам власти, военным администрациям, ГСЧС и Минрегионразвития поручили сформировать систему безопасности в школе, организовать пункты эвакуации, простейшие укрытия, разработать протоколы безопасности, которые «должны быть доведены до каждого родителя», провести тренировки каждого ребенка по эвакуации и так далее.
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