Очное обучение с 1 сентября: министр образования назвал условие 9 июня, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Сергей Шкарлет (Фото:Министерство образования и науки Украины/Facebook)

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что при желании родителей с 1 сентября дети смогут продолжить обучение онлайн, а во всех образовательных учреждениях, которые вернуться к очному обучению, должны быть укрытия.

В эфире всеукраинского телемарафона в четверг, 9 июня, Шкарлет сказал, что большая часть родителей выступает за очный формат обучения, поскольку «дети потеряли социализацию, связи со сверстниками и учителями», но сейчас «главная задача, которую мы ставим, — безопасность».



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«Мы начнем очный учебный процесс только там, где будут подтверждены условия безопасности детей, в учреждениях, где есть укрытия, защитные сооружения. Ни один ребенок не будет отчислен, если не присоединится к очному процессу и родители будут считать, что у них есть право сомневаться в безопасности того или иного образовательного учреждения… Если родители считают, что их ребенок должен быть в безопасности и учиться онлайн, он будет учиться онлайн, отчислять никто не будет», — заверил министр.

По словам Шкарлета, во время совещания с премьер-министром руководитель ГСЧС получил задачу провести аудит во всех образовательных учреждениях и проверить готовность укрытий. Он уточнил, что именно ГСЧС должна формировать окончательный вывод по поводу готовности учреждений к очному обучению.

Ранее заместитель министра образования Андрей Витренко сообщил, что новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября в офлайн-режиме.

«1 сентября образовательный процесс в Украине будет восстановлен в режиме офлайн и все дети, студенты, ученики должны пойти в школу, в университеты, в колледжи, в учреждения профессионально-технического образования. То есть я призываю наших детей готовиться к офлайн процессу в украинском образовании», — сказал он.

В конце мая Минобразования сообщило, что из-за полномасштабного вторжения России и сбоев в учебном процессе школы самостоятельно определяют, когда дети уйдут на каникулы.

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