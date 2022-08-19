«Это незаконно». Есть случаи, когда директора школ требуют от родителей заявлений об отчислении детей — образовательный омбудсмен

19 августа, 12:37
Образовательный омбудсмен заявил, что требование директоров некоторых школ написать заявление на отчисление эвакуировавшихся детей незаконно (Фото:serhio.kozhan via Flickr)

Образовательный омбудсмен заявил, что требование директоров некоторых школ написать заявление на отчисление эвакуировавшихся детей незаконно (Фото:serhio.kozhan via Flickr)

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев рассказал в интервью НВ, что директора некоторых школ требуют от родителей, чьи дети оказались в эвакуации, написать заявления об их отчислении.

«В настоящее время есть случаи, когда директора требуют от родителей заявлений об отчислении или переводе на семейную форму обучения. Поэтому хочу подчеркнуть, что действующее украинское законодательство не предусматривает никаких оснований для отчисления ребенка без согласия родителей. И давить на них сейчас — это незаконно и неэтично», — заявил Горбачев в интервью НВ.

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В Министерстве образования ранее рекомендовали три модели обучения детей за границей.

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Первый из вариантов — подключиться к дистанционному обучению в школе, где дети учились в Украине, если оно уже организовано школой. Установить контакт со школой и узнать об этом должны родители.

Второй вариант — дистанционное или экстернатное обучение в школе своей громады, города или области. В Минобразования отмечают, что учиться в таком случае можно как самостоятельно, так и привлекая волонтеров, координаторов, учителей из Украины, временно находящихся за границей. Также можно создавать классы или группы в учебных заведениях в стране пребывания.

Третий вариант — дистанционное обучение в Международной украинской школе (МУШ).

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Школа Украина-Россия Интервью НВ Эвакуация Школы Война в Украине Российско-украинская война Школьники Дети Война России против Украины

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