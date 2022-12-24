Членов российской ДРГ, похищавших людей в Харьковской области, приговорили к 11 годам заключения — СБУ 24 декабря, 14:45 Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины четырех участников российской ДРГ (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

По материалам Службы безопасности Украины к 11 годам тюрьмы приговорены участники российской ДРГ, которые похищали людей в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

«Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины четырех участников российской диверсионно-разведывательной группы, совершавших военные преступления в Харьковской области», — говорится в сообщении.

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По информации ведомства, во время захвата Изюмского района они выполняли задачи РФ по выявлению и физической ликвидации участников АТО.

Контрразведчики СБУ вместе со спецназом ЦСО «А» обезвредили вражескую группу во время боевой операции в октябре этого года. В ходе оперативно-боевых мероприятий четверо российских диверсантов были задержаны.

Суд назначил им наказание в виде 11 лет тюрьмы каждому.

В СБУ заявили, что среди них — двое кадровых сотрудников 16-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба России (более известного как ГРУ). Еще двое — наемники российской ЧВК.

«Именно они в начале сентября этого года похитили троих жителей поселка Боровая, которые принимали участие в АТО. Похищенных мужчин оккупанты держали связанными в земляной яме с мешками на голове», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что к потерпевшим применяли жестокие пытки и угрожали им убийством.

Таким образом захватчики проводили допросы и пытались «выбить» информацию о других украинских патриотах.

На основании собранных улик суд признал фигурантов виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводили следователи УСБУ Харьковской области при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.