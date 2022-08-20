«Все будет Украина»: в прифронтовых городах прошла серия концертов для ВСУ 20 августа, 20:23 Они приближают победу Концерт для военных ВСУ — «Все будет Украина»

В прифронтовых зонах востока и юга Украины менее чем за месяц прошли 6 концертов для военных ВСУ — «Все будет Украина». Молодые исполнители, участники последнего сезона «Голоса страны» — Марта Липчей, Максим Бородин, Анна Киндзерская, группы Spiv Brativ и 2tones по инициативе народного тренера вокального шоу, известного бизнесмена и мецената Андрея Мацолы, выступили для украинских бойцов.



Фото: «Все буде Україна»

«Песня обладает чрезвычайной силой — она вдохновляет, лечит, придает силы. Именно поэтому возникла идея поддержать Вооруженные силы Украины музыкальными выступлениями в прифронтовых зонах. Молодые и талантливые участники „Голоса страны 12“, не колеблясь, присоединились к инициативе под названием „Все будет Украина“, потому что даже самым отважным воинам между боями нужен отдых», — рассказал Андрей Мацола.

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Фото: Андрей Мацола

Музыканты, которых объединил Андрей Мацола, из разных регионов Украины. В рамках выступлений для ВСУ они исполняют украинские и мировые хиты, превращая в импровизированные сцены бомбоубежища, залы воинских частей и лесные поляны.

«Этими выступлениями мы хотим показать нашим защитникам и героям, что сегодня вся Украина вместе с ними. Наши ребята заряжены побеждать. Они мужественные и сильные. И самое главное — они не потеряли способность радоваться, ведь это им точно пригодится в мирной жизни, когда они вернутся с победой. Ребята благодарили за то, что мы привезли им часть мира, который у нас был до 24 февраля. Им понравилось, мы рады, значит, все получилось» — добавляет народный тренер.

Один из концертов для ВСУ на передовой «Все будет Украина» можно посмотреть сегодня в 20:40 на YouTube.

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