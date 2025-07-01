«Бутерброд с рыбой и вот такой кофе» Украинский защитник снял трогательное видео с фронта и показал, как выглядит его перекус

1 июля, 12:25
Защитник показал будни фронта (Фото: Виктор Перехрест/TikTok/скриншот)

Участник четвертого сезона МастерШеф, который сейчас служит в ВСУ, опубликовал трогательное видео с фронта. Парень показал, чем питается и попросил не игнорировать воздушные тревоги.

Соответствующее видео защитник Виктор Перехрест опубликовал в своем TikTok. На кадрах он показал, как выглядит его перекус: кусок хлеба с рыбой и чашку простого кофе.

«Я такой голодный, что с голоду умру», — шутит боец на камеру. Несмотря на сложные условия, военный не теряет чувство юмора, называя свой блог мукбангом.

Мукбанг — популярный вид видеоблогинга, где блогеры транслируют или записывают видео, на которых они едят большое количество пищи в реальном времени, часто общаясь со зрителями.

@vitya_perehrest #еданакамеру #мукбанг #риба#украина#іжаялюблютебе ♬ Bidadari Surga - Uje

Кроме того, в видео защитник также обратился к гражданскому населению с важной просьбой: «Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги. Берегите себя».

Видео уже приобрело популярность в соцсетях и собрало волну поддержки — украинцы благодарят защитников за стойкость и напоминают, что тыл должен ценить безопасность, за которую им ежедневно борются на передовой.

Виктор Перехрест является известным украинским поваром. До войны он работал шеф-поваром киевского ресторана АртХауз и снимался в четвертом сезоне шоу МастерШеф. Уже тогда парень полюбился публике своей харизмой и искренностью.

До 24 февраля 2022 года Виктор ни разу не держал в руках оружие. Однако после начала полномасштабного вторжения сразу же побежал в военкомат.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Защитник Мастер Шеф Фронт Передовая

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

